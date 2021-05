La CUP ha registrat una Proposta de Resolució a la Mesa del Parlament per demanar que les interrupcions voluntàries de l’embaràs es deixin d’externalitzar a les clíniques privades.

La diputada cupaire Laia Estrada va dir ahir que «no es pot permetre que avui les dones catalanes encara hagin de fer una quilometrada per poder interrompre el seu embaràs». La CUP apunta l’exemple de les comarques de la Catalunya central, on l’hospital de referència del Bages, Solsonès i Moianès és a Manresa i no s’hi realitza cap avortament. Les dones que volen avortar a Manresa han d’anar al CAP Bages, on només es fan avortaments farmacològics fins a les nou setmanes, precisa la CUP. La formació recorda que aquest fet ja es va denunciar a Manresa a finals de l’any passat i amb la presentació de mocions a diferents poblacions de la Catalunya central per iniciativa de les assemblees locals de la CUP demanant garantir el dret a l’avortament a l’Hospital de Sant Joan de Déu de la capital del Bages.