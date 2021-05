El protocol enviat aquest dijous als centres escolars per organitzar el curs vinent obre la porta a retirar la mascareta a primària segons la situació epidemiològica. El text, al qual ha tingut accés l'ACN, estableix que de 1r a 6è la indicació de dur la mascareta "es valorarà segons context i normativa". "Tenint en compte les previsions i l'experiència publicada en altres països, tot fa pensar que seria el primer col·lectiu dins de l'escola sobre qui podríem relaxar la mesura", ha afirmat el secretari general de Salut, Marc Ramentol. Ha afegit que això ja es podria fer al setembre. En canvi, es manté la mascareta obligatòria a partir de secundària i per al personal. També es mantenen els grups bombolla, però es podrien combinar al pati.

Ramentol ha explicat que l'experiència d'aquest curs demostra que s'han produït menys casos i hi ha hagut menys transmissibilitat a primària. A més, ha apuntat que sí que ha tingut un impacte en la docència i en els alumnes. Per això, el document "s'obre a la possibilitat que no siguin necessàries en la represa del curs al setembre", segons ha explicat Ramentol i ja va avançar el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una entrevista a l'ACN, fa unes setmanes.

El document afirma que en funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, l'ús de la mascareta és "susceptible" de patir variacions de cara al nou curs escolar. Ara per ara, el text recull que no està indicada en el primer cicle d'infantil, que no és obligatòria en el segon cicle, que es valorarà segon el context i la normativa a primària i que és obligatòria a partir d'ESO i per al personal docent i no docent.

D'altra banda, manté l'organització dels centres en grups bombolla perquè és una fórmula que ha donat "molta seguretat a l'hora de garantir la traçabilitat". Tot i això, s'obre la possibilitat que en espais a l'aire lliure, com els patis, es puguin combinar més d'un grup. "Sempre els mateixos, no cada dia un de diferent i sempre amb les màximes mesures de protecció", ha matisat Ramentol.

D'altra banda, es fa molt d'èmfasi en la importància de la ventilació a les aules.

El protocol és resultat del treball tècnic que estan duent a terme els departaments d'Educació i Salut. Ramentol ha insistit que el document enviat aquest dijous està "sotmès a l'evolució de la pandèmia i de la cobertura vacunal" fins a l'inici de curs.