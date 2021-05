La Societat Espanyola de Farmàcia Clínica, Familiar i Comunitària (SEFAC) ha assenyalat que la decisió del Ministeri de Sanitat d’administrar una segona dosi de la vacuna de Pfizer en lloc d’AstraZeneca per immunitzar contra la covid-19 als pacients pendents de completar la seva pauta «reincideix en l’error de no recolzar-se en l’evidència científica disponible i no té el consens necessari».

SEFAC, com ja va exposar el mes d’abril passat, com altres societats científiques, considera que «no existeixen raons ni evidències científiques que aconsellin demorar més la vacunació dels col·lectius afectats i molt menys fer-ho amb una vacuna diferent de la inicialment administrada, en aquest cas la vacuna d’AstraZeneca». Aquesta opinió també va tenir suport en el seu moment de l’Agència Europea del Medicament (EMA).

També el professor de Farmacoepidemiologia de la Universitat d’Oxford Daniel Prieto-Alhambra ha considerat «un despropòsit» dir que barrejar una primera dosi de la vacuna d’AstraZeneca amb una segona de Pfizer basant-se en una mostra de 600 pacients. Prieto-Alhambra ha criticat l’estudi de l’Institut de Salut Carlos III, que conclou que els vacunats d’una primera dosi d’AstraZeneca en poden rebre una segona de Pfizer de manera eficaç i segura i que ha servit perquè el Govern espanyol opti per aquesta opció per als menors de 60. L’investigador apunta que l’estudi té 600 participants i veu «una bogeria» concloure que la segona dosis amb Pfizer és eficaç. Argumenta que l’estudi «no té potència per mirar ni eficàcia ni seguretat».

Per la seva banda, a Catalunya la consellera de Salut, Alba Vergés, va avisar ahir que per als propers dies podrien quedar aturades prop de 90.000 cites per rebre la primera vacuna de Pfizer si es confirma la decisió de Sanitat de posar la segona dosi d’AstraZeneca amb aquest primer vaccí. En aquest sentit, Vergés va reiterar que Salut és partidària de tancar el cicle i posar la segona dosi amb la vacuna d’Oxford a les persones que encara no l’han rebuda perquè s’ha demostrat que «la seguretat hi és».

Altres comunitats autònomes també han advocat per administrar AstraZeneca als vacunats de menys de 60 anys que ja en tenen una primera dosi, entre les quals Cantàbria i Castella-la Manxa.