El Govern va condemnar ahir els recents feminicidis de Creixell i Corbera de Llobregat en què dues dones van ser pressumptament víctimes de la violència masclista. Ahir va tenir lloc un minut de silenci en senyal de condemna i dol davant la seu de l’Institut Català de les Dones (ICD) a Barcelona.

En un comunicat, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, va manifestar que «les dones hem de poder garantir la nostra vida, els nostres drets i les nostres llibertats. No farem ni un pas enrere, no recularem».

En declaracions a Efe, la presidenta de l’ICD, Laura Martínez, va reivindicar que «el nostre compromís no acabarà fins que aconseguim que fets com aquests no es tornin a produir mai més», i va insistir que «per eradicar la violència masclista només hi ha un camí i és avançar cap a la igualtat efectiva entre homes i dones de manera ferma».