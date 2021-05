Israel ha acceptat la proposta d'Egipte per a un alto al foc a la Franja de Gaza, segons apunten mitjans locals. Els mateixos mitjans informen que el cessament de la violència començarà aquest divendres, però les autoritats israelianes encara no han confirmat oficialment la seva decisió. De fet, el primer ministre en funcions, Benjamin Netanyahu, segueix reunit amb el seu gabinet de seguretat per analitzar, entre d'altres, la petició d'un alto al foc a Gaza. Després de dues setmanes d'enfrontaments entre Israel i Palestina, les operacions israelianes a Gaza es van incrementar la segona setmana. L'enfrontament ha deixat més de 200 persones mortes a la Franja de Gaza i unes 2.000 ferides. Per la part israeliana s'ha informat de 12 víctimes.

Amb el president dels Estats Units, Joe Biden, també donant suport a l'alto al foc, aquest mateix dijous el ministre de Defensa israelià, Benny Gantz, ha assegurat que l'exèrcit israelià està "preparat i disposat a expandir l'operació si és necessari".

Aquesta escalada en el conflicte deriva de les protestes dels palestins a Jerusalem contra el desnonament de diverses famílies a l'est de la ciutat per donar-les a colons israelians. També per la presència de la policia israeliana prop de l'esplanada de les Mesquites, lloc de culte per als musulmans.

Després de setmanes de xocs amb la policia i centenars de ferits, Hamas va llançar dilluns 200 coets a la ciutat sagrada provocant sis ferits entre els civils. Com a represàlia, l'exèrcit israelià va atacar dilluns a la nit la Franja de Gaza. Des de llavors, la tensió ha anat escalant.