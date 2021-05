El Govern espanyol diu que la situació a la frontera de Ceuta s’està normalitzant gràcies a la seva actuació ràpida. El desplegament de l’Exèrcit i el reforçament dels cossos policials han permès la devolució en calent de 4.800 de les 8.000 persones que han passat la tanca en les últimes hores. Fonts de l’executiu sostenen que el que s’està vivint a la frontera no és «una crisi migratòria» sinó un «assalt». En tot cas esperen recuperar aviat les bones relacions amb Marroc, un «país amic», i també el retorn de l’ambaixadora marroquina a Madrid, Karima Benyaich, a qui el Govern de Mohammed VI va cridar a consultes dilluns.

D’altra banda, Catalunya acollirà menors arribats a Ceuta en les últimes hores però també demana, a l’hora de repartir, tenir en compte els que ja té al seu sistema (1.490), i també els majors d’edat que hi segueixen després de complir els 18 anys (4.075). Aquesta és la posició que ha defensat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la reunió del Consell Territorial de Serveis Socials, segons ha pogut saber l’ACN. El Govern ha avisat que «no és acceptable» utilitzar menors com a «moneda de canvi» en un conflicte diplomàtic, ni tampoc el tracte que han rebut per part dels cossos policials. També ha tornat a demanar la modificació del reglament de la Llei d’estrangeria i que, mentrestant, flexibilitzi els permisos de treball i residència.