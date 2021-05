Els països de la Unió Europea i el Parlament Europeu van arribar ahir a un acord sobre el format d’un certificat de viatge que reculli informació sobre si el seu portador ha rebut la vacuna, té una PCR negativa recent o anticossos d’una infecció per coronavirus. Segons l’acord final, els estats membres no imposaran quarantenes o mesures restrictives addicionals als portadors d’aquest certificat, però es reserven la capacitat de fer-ho de manera proporcionada si les mesures estan justificades per la situació epidemiològica.