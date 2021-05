Els hospitals de Sant Joan de Déu i el de Sant Andreu de Manresa tenien ahir 42 persones ingressades per coronavirus, sis menys que no pas les que hi havia el dimarts d’aquesta mateixa setmana, segons va comunicar ahir ahir el departament de Salut de la Regió Sanitària de la Catalunya Central. El descens que es va començar a detectar la setmana passada ha continuat. Tot i així cal lamentar una mort més a Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia de Manresa, que arriba als 309 decessos des que es va iniciar la pandèmia el passat mes de març.

Ahir a l’Hospital de Sant Joan de Déu hi havia 39 pacients ingressats per covid, dels quals 10 eren a l’UCI. La setmana passada tenia 81 persones ingressades. Des del març s’han donat 2.470 altes de pacients afectats pel coronavirus. Per la seva part a l’Hospital de Sant Andreu hi havia ahir 3 pacients ingressats per covid, un menys que dimarts.

A l’Hospital Sant Bernabé de Berga tenia ahir 4 persones ingressades a l’àrea covid. Des del març s’han donat 437 altes i hi ha hagut 75 defuncions. Al d’Igualada hi havia 20 ingressats, 3 dels quals a l’UCI.