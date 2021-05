La Comissió Europea va signar ahir l’acord amb Pfizer-BioNTech, per a la compra de 900 milions de vacunes contra la covid que es dispensaran entre finals de 2021 i 2023, amb l’opció de 900 milions més addicionals , segons va comunicar l’Executiu comunitari. La compra ja es va anunciar el passat mes d’abril.

Segons Brussel·les, l’acord estipula que es garanteixi el lliurament de les vacunes, obliga a que la seva producció es faci a la UE i que els components essencials per fabricar s’obtinguin també en territori comunitari. També reforça la possibilitat que tenen actualment els països de la Unió Europa de revendre o donar les dosis sobrants a tercers països o mitjançant la iniciativa COVAX.

«La producció i el lliurament a la UE de fins a 1.800 milions de dosis estan garantides. Contractes potencials amb altres productors seguiran el mateix model de benefici per a tots», va piular la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, en el seu compte oficial a Twitter. La comissària de Sanitat, Stella Kyriakides va afegir que «necessitem anar un pas per davant de virus. Això implica tenir accés a vacunes adaptades per a protegir-nos contra l’amenaça de les variants».