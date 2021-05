La pressió migratòria a Ceuta remet però la crisi diplomàtica no s’ha resolt. El Govern és el que assumeix que costarà més reconduir. L’Executiu, però, pensa que està sent decisiva la pressió de la Unió Europea, els màxims responsables de la qual van donar suport en bloc a la postura espanyola des de dimarts. El missatge que està reiterant el Gabinet de Pedro Sánchez al Marroc és que no s’enfronta a Espanya, sinó als seus socis europeus. També van arribar a Rabat dures paraules per part de Govern. «No acceptarem el més mínim xantatge ni qüestionament de la integritat territorial», va assegurar la titular de Defensa, Margarita Robles, que va dir que «la integritat d’Espanya no és negociable ni està en joc» i que el Govern farà servir «tots els mitjans necessaris per garantir la integritat territorial i vigilar les fronteres». Robles va acusar Rabat de violar les normes de Dret internacional.