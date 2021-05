El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, va demanar al candidat d’ERC, Pere Aragonès, que «matisi» el seu compromís de culminar la independència: «Sap que no passarà», va replicar, en el seu torn durant el ple d’investidura. Illa va advertir els republicans que el compromís per l’amnistia i l’autodeterminació «generaran més frustració a una part de Catalunya perquè no es produiran». I li va recomanar que «oblidi la confrontació per a temps millors». D’altra banda, el dirigent socialista va demanar a Aragonès que comenci la seva presidència «aixecant el veto» al PSC: «No té sentit que vulgui abanderar el diàleg amb un veto», va afegir. I va estendre la mà del seu grup a «acordar».

En el seu discurs, Aragonès es va comprometre a «fer possible la culminació de la independència» i a «fer inevitable» l’amnistia i l’autodeterminació. «Això no passarà, vostè ho sap, i ho sap tothom», va considerar el dirigent del PSC, que també va qüestionar que parlin, a la vegada, de «diàleg i confrontació». Va criticar els dos anys de marge que els independentistes donen a la taula de diàleg en l’acord per la investidura i va preguntar a Aragonès si creu que Catalunya «necessita confrontació i embat»: «Sincerament crec que no, i crec que no fa per vostè», va dir, i va opinar que «el tarannà» d’Aragonès «no sembla que sigui de confrontació». El president del PSC-Units també va dir que li ha sorprès que al document entre Junts i ERC per la investidura i el futur govern «no surt ni un sol cop la paraula Espanya», i va recordar al candidat que, si surt investit, ell serà el màxim representant de l’Estat a Catalunya: «No li generi cap contradicció: assumeixi-ho». També va lamentar que no es parli de finançament autonòmic i va dir no entendre com es passa de «l’Espanya ens roba’ a no dir-ne res».