Israel i Hamas van acceptar ahir un alto el foc a Gaza, segons va informar el web del diari israelià Haaretz, que es va fer ressò d’una informació de la cadena de televisió de Qatar Al-Jazeera, que citava fonts anònimes segons les quals el Govern israelià va informar de manera formal al mediador egipci, en converses indirectes, que pretén interrompre l’operació.

Per altra banda, fonts de Hamas van assegurar al diari libanès Al Akhbar que el moviment palestí en el poder a la Franja de Gaza està d’acord també amb un alto el foc que afirma que entraria en vigor al matí d’avui.

El gabinet de seguretat del Govern israelià es va reunir ahir a la tarda per analitzar el possible alto el foc després d’onze dies d’enfrontaments armats amb Hamas. La reunió, encapçalada pel primer ministre Benjamin Netanyahu, es va produir després de les intenses pressions diplomàtiques per posar fi a les hostilitats, que han causat més de 230 morts en deu dies, la majoria dels quals eren palestins.

Des de Washington, la secretària de premsa de la Casa Blanca, Jen Psaki, va assegurar que els informes sobre un possible alto el foc en el conflicte entre israelians i palestins eren positius. «Hem vist informacions d’un moviment cap a un potencial alto el foc. Això és clarament encoratjador», va assegurar Psaki en una roda de premsa.

Els esforços diplomàtics per intentar posar fi a l’escalada bèl·lica van créixer ahir després d’una nova nit de bombardejos. Després la crida de el president dels Estats Units, Joe Biden, a favor d’una «desescalada» immediata, el cap de la diplomàcia alemanya, Heiko Maas, va arribar ahir a la zona i l’Assemblea General de l’ONU va celebrar una nova reunió.

El ministre alemany va expressar la «solidaritat» del seu país amb Israel, però també va assegurar el seu suport «als esforços internacionals a favor d’un alto el foc». Maas, el més alt responsable europeu a desplaçar-se a la regió des de l’inici de l’escalada el 10 de maig, es va reunir a Cisjordània amb el president palestí, Mahmud Abbas.