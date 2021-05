JxCat confia que l’acord amb ERC «faci història». El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, va celebrar l’entesa amb els republicans perquè Pere Aragonès sigui el 132è president de la Generalitat, durant el debat del ple d’investidura. Batet va admetre que potser l’acord no genera gaires «expectatives», però va afegir que la legislatura pot anar «de menys a més», si el nou Govern actua amb «unitat, lleialtat i confiança mútua». El dirigent de JxCat també va defensar que el diàleg i la confrontació amb l’Estat són dues visions «complementàries i necessàries». Batet va assegurar que Junts dona «una nova oportunitat sincera» a la taula de diàleg amb la Moncloa: «El nostre escepticisme no serà un impediment». Batet, però, no confia que la via del diàleg serveixi perquè l’Estat proposi un referèndum acordat, i va recordar que cap executiu espanyol, ni amb PP, ni PSOE ni tampoc amb Unides Podem, la Moncloa no hi ha apostat mai. Junts apostarà per la «confrontació» amb la implicació de tots els actors independentistes.

Batet va posar en valor el «mandat del 52% i va destacar que la ciutadania va apostar per la «unitat» del seu partit, ERC i CUP, i va aplaudir en reiterades ocasions l’acord «treballat, patit i suat» amb els republicans.