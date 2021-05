Les escoles catalanes mantindran el curs que ve la presencialitat dels alumnes, els grups bombolla i la ventilació de les aules, però no farà falta prendre la temperatura en entrar als centres, i a l’esbarjo es podran barrejar els grups de convivència amb mascareta, l’ús de la qual es revisarà segons l’evolució de la pandèmia.

Així ho especifica el pla d’actuació per al curs 2021-2022 elaborat pels departaments d’Educació i Salut, que ahir van enviar als centres escolars i que estableix les bases perquè el curs escolar vinent es pugui dur a terme amb garanties. La campanya de vacunació i l’evolució de les dades epidemiològiques «obren un escenari diferent per al curs 2021-2022, però fins que no s’aconsegueixi la immunitat de grup serà necessari mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades» de covid, segons la Generalitat.

Quant a la mascareta, «es planteja la possibilitat de canvis segons la immunitat aconseguida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent», que en pot fer variar l’ús. Al pati, es permetrà la interacció dels diferents grups de convivència estable, sempre amb la mascareta. A les entrades i sortides d’escoles i instituts s’hauran de mantenir els fluxos de circulació establerts de manera esglaonada i es recomana a mares i pares que només accedeixin a l’interior si ho indiqui el personal del centre, mantenint les mesures de seguretat i distància física.

La presa de temperatura s’elimina per accedir a les escoles, però no es podrà anar a classe si es tenen símptomes compatibles amb la covid o amb qualsevol quadre infecciós, així com si s’és convivent o contacte estret d’una persona positiva confirmada de coronavirus. El que també variarà serà la distància mínima d’1,5 metres entre persones dins del grup estable, que ja no serà necessària. Els alumnes podran tornar a portar joguines al col·legi i compartir material a l’aula. La ventilació dels espais es manté per seguretat, però en la neteja de superfícies s’ha optat per «fer-la amb periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en les superfícies de contacte habitual», diu el nou pla.