La consellera de Salut, Alba Vergés, va demanar ahir al Govern espanyol la màxima diligència per aclarir la pauta de vacunació de la covid-19 dels menors de 60 anys que han rebut la primera dosi d’AstraZeneca, un cop la Comissió de Salut Pública ha decidit administrar-los la segona de Pfizer.

En una compareixença de premsa, Vergés va constatar que ara mateix aquestes persones, que van ser vacunades per pertànyer a col·lectius essencials, no poden rebre ni la segona dosi d’AstraZeneca, vaccí limitat ara a majors de 60 anys a l’estat espanyol, ni tampoc la de Pfizer, perquè la combinació no figura escrita en cap protocol.

La consellera de Salut en funcions va insistir a demanar al Ministeri de Sanitat que «aclareixi ja» com s’ha de prosseguir amb la vacunació dels menors de 60 anys que van rebre la primera dosi d’AstraZeneca i que ho posi per escrit si és amb Pfizer, com va decidir la Comissió de Salut Pública després de la presentació dels resultats preliminars d’un assaig clínic de l’Institut de Salut Carlos III. El treball ha generat polèmica entre la comunitat científica.

Col·lectius essencials

Les persones de col·lectius essencials com membres de les forces de seguretat i emergències com bombers, professors i mestres o farmacèutics, es van començar a vacunar a principis de febrer, de manera que per a alguns ja han passat les dotze setmanes indicades per rebre la segona. Vergés va remarcar que hi ha una finestra d’unes setmanes més, però que la decisió no es pot allargar, també per poder organitzar la vacunació.

«Mentre el govern espanyol no ho aclareixi, estem lligats de mans i peus havent de donar resposta a la ciutadania», va criticar la consellera, que considera que les decisions del Ministeri de Sanitat amb la vacuna d’AstraZeneca han provocat un «garbuix» i un episodi «lamentable» que crea «desconfiança» entre els ciutadans.

Missatge de tranquil·litat

Davant d’aquesta situació, va voler adreçar un missatge de tranquil·litat i va deixar clar que totes les vacunes que s’administren són segures i que protegir-se del coronavirus és «molt positiu», com s’està veient des de fa setmanes en els reduccions de la mortalitat, els ingressos i els contagis de la covid.

La decisió del govern espanyol també ha rebut crítiques d’altres comunitats.

Per altra part la Comissió de Salut Pública de l’estat estudia la possibilitat que els menors de 60 anys vacunats amb la primera dosi d’AstraZeneca -més de dos milions- puguin rebre una segona dosi del mateix fàrmac si no volen la Pfizer. O sigui, que tinguin l’opció de triar. El ministeri de Sanitat ha portat aquest cas al Comitè de Bioètica d’Espanya, que avui té previst emetre el seu dictamen, que no és vinculant.