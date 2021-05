El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avançar a ahir mateix l’aplicació de l’ampliació de l’horari de la restauració fins a la mitjanit que el Govern havia anunciat per a dilluns, alhora que ha ampliat els aforaments de bars i restaurants del 30% al 50%.

En l’última roda de premsa com a consellers de Salut i d’Interior abans de la formació del nou Govern, Alba Vergés i Miquel Sàmper van explicar els últims acords del Procicat en un moment en què Catalunya millora les dades de l’epidèmia. «Ens queda poc, estem en un tram molt més amable d’aquesta epidèmia, en un moment de superació» gràcies què s’ha deixat «temps al fet que la vacunació fes el seu curs», va dir Vergés.

En aquest context, i davant la previsió que la vacunació adquireixi més impuls amb l’arribada de més dosis al juny, el Procicat ha suavitzat diverses mesures que volia que entressin en vigor dilluns que ve. Amb tot, el TSJC va estimar ahir una demanda del Gremi d’Hostaleria i va provocar que alguna de les mesures previstes pel Govern per a dilluns s’avancessin i entressin en vigor ja ahir mateix. L’alt tribunal català, però, va haver de recórrer a altres magistrats per desempatar per adoptar la resolució. Els jutges també van prendre altres decisions, que van argumentar per la «problemàtica» generada arran de la fi del toc de queda, ja que ha propiciat concentracions de persones en llocs públics i domicilis «davant la inexistència d’altres alternatives de socialització».

Per la seva banda, Vergés va reclamar al Govern central que retiri l’ordre ministerial de tancament de l’oci nocturn per deixar en mans de la Generalitat la gestió de la seva reobertura, de la qual tampoc va voler fixar data, si bé va apuntar que a principi d’estiu hi haurà una «situació molt bona» per l’augment de vacunes.

Vergés i Sàmper, que no repetiran a les conselleries de Salut i Interior al nou Govern, van fer autocrítica de la gestió de la pandèmia, encara que van destacar que han impulsat una «marca catalana» per conjugar restriccions i per a la recuperació econòmica.