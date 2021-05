Després de quatre rondes de negociacions i moltes hores de discussions, el Parlament Europeu i el Consell han acordat aquest dijous com serà el certificat digital Covid de la UE que permetrà facilitar els desplaçaments i la lliure circulació a la Unió Europea a partir de l’1 de juliol de totes les persones que hagin estat vacunades, que tinguin anticossos per haver superat la malaltia o que disposin d’un resultat negatiu en una prova diagnòstica. A l’espera de la validació final de l’acord pel ple de l’Eurocambra i els estats membres -el tràmit acabarà a mitjans de juny- aquests són alguns dels elements claus del passaport:

Què és el certificat digital?

És un document que serà gratuït, que podrà emetre’s en format paper o digital, per a aquells que disposin d’un telèfon intel·ligent, i que constarà d’un codi QR per certificar tres situacions: que una persona ha estat vacunada contra la covid-19, té un test negatiu o s’ha recuperat del coronavirus.

La idea amb aquest ventall de possibilitats és evitar la discriminació de les persones que no s’hagin vacunat. El certificat estarà en anglès i en l’idioma nacional de cada Estat membre i serà vàlid en els Vint-i-set països de la UE.

Per què servirà?

Serà una mena de document de viatge destinat a facilitar els desplaçaments dins de la Unió Europea, tot i que els estats membres també podran utilitzar-ho a nivell intern per altres motius si creen una base legal a nivell nacional per a això.

Qui el pot sol·licitar?

Podran sol·licitar-lo totes aquelles persones que vulguin desplaçar-se a un altre país de la UE i els seus familiars, així com els residents extracomunitaris. La idea és eliminar les restriccions a la lliure circulació de manera coordinada en tots els estats membres de cara a l’estiu.

Quina informació inclourà?

Inclourà el nom i cognom, la data de naixement i la data de vacunació. Si la persona no ha estat vacunada i ha realitzat un test, ha d’incloure el tipus de test, la data i l’hora en què se l’ha fet, el centre i el resultat.

En el cas que el document s’utilitzi per certificar que una persona s’ha recuperat de la malaltia, haurà d’incloure la data en què va donar positiu de covid-19, qui va emetre el certificat, la data d’aquest certificat i el període de validesa.

Quines vacunes seran acceptades?

Els estats membres hauran d’acceptar els certificats de vacunació emesos en altres països de la Unió Europea per a persones inoculades amb una vacuna autoritzada per l’Agència Europea del Medicament (EMA), que a hores d’ara són: BioNTEch / Pfizer, Moderna, AstraZeneca i J & J. No obstant això, segons el Parlament Europeu, dependrà de cada Estat membre decidir si accepten certificats de vacunació d’altres estats membres que apliquen la llista d’emergència de l’OMS, en la qual figura la xinesa Sinopharm.

La russa Sputnik V, que s’administra a Hongria, no disposa ni autorització de l’EMA ni està en la llista de l’OMS, però els Estats membres són lliures de decidir si l’acceptaran.

Els Estats membres també tindran potestat per decidir si accepten emetre el certificat de vacunació amb una única dosi injectada -en el cas de les vacunes que n’exigeixen dos-o si exigeixen la pauta completa.

Tots els tests seran vàlids?

Per garantir la fiabilitat dels resultats dels tests, el reglament només accepta els tests RT-PCR així com els resultats dels tests d’antígens validats per la UE i realitzats per professionals sanitaris. Com que els autotests es consideren menys fiables, no seran admesos. Per garantir que el preu de les proves sigui «assequible i accessible», la Comissió Europea destinarà 100 milions d’euros de l’instrument de suport d’emergència per finançar la compra de test PCR i abaratir el cost final per als ciutadans, encara que es desconeix l’impacte de la mesura en els Estats membres. Brussel·les, que també ha llançat la compra conjunta de 550 milions de tests d’antígens, confia que amb l’augment de les persones vacunades cada vegada siguin menys necessaris.

I les dades personals?

El Certificat inclourà un nombre limitat d’informació i no podrà ser emmagatzemada pel país que es visita ni hi haurà una base de dades centralitzada. Per motius de verificació, només es comprovarà la validesa i autenticitat del certificat. Totes les dades personals es mantindran a l’Estat membre emissor del certificat digital i la llista d’organismes que processaran i rebran les dades serà pública.

Qui expedirà el certificat?

Les autoritats nacionals seran les responsables d’emetre’l i de sufragar el cost de l’establiment de la infraestructura nacional necessària, tot i que la Comissió Europea donarà finançament per a això i també per costejar el desenvolupament del programari necessari. La majoria dels estats membres ja han començat les proves tècniques per incorporar-se a la passarel·la europea que permetrà verificar l’autenticitat dels certificats i la idea és que estigui operativa a partir de l’1 de juny, d’aquí poc més d’una setmana. Fins ara són 18 els països, segons el comissari de justícia, Didier Reynders, els que ja han anunciat que estaran en disposició d’emetre certificats. El reglament entrarà en vigor l’1 de juliol amb la intenció que es reactivi el turisme a la UE.

Quin període de validesa tindrà?

El reglament tindrà caràcter temporal i un període de validesa d’un any. Garanteix que els documents expedits per altres estats membres, a nivell nacional o regional, també seran acceptats si segueixen les mateixes regles que s’apliquen al certificat covid de la Unió Europea. La norma introdueix alguns principis bàsics. Per exemple, estableix un període màxim de validesa de 180 dies per a aquelles persones que l’utilitzin com a certificat de recuperació de la covid.

Es poden imposar quarantenes?

L’acord entre l’Eurocambra i el Consell garanteix als governs de la UE marge de maniobra per imposar quarantenes, mesures d’autoaïllament o tests addicionals per salvaguardar la salut pública, encara que els viatgers disposin d’un certificat.

Això no obstant, com a norma general no poden imposar restriccions de viatge addicionals i, si ho fan, han de ser «necessàries i proporcionades» i informar 48 hores abans a la resta d’estats membres i a la Comissió Europea, especificant els motius d’aquesta decisió, l’abast, la durada i quines persones estaran subjectes o exemptes de la norma.

Com serà des de països tercers?

De moment, els viatges no essencials cap a la Unió Europea des de països tercers estan encara restringits, excepte per un nombre limitat de països en funció de la situació epidemiològica.

A més a més, els Vint-i-set han acordat durant aquesta setmana suavitzar les normes amb el propòsit de permetre l’entrada de persones vacunades amb algun dels antídots autoritzats per la UE. Aquells nacionals de tercers països que vulguin viatjar a la Unió Europea podran sol·licitar el certificat aportant la informació necessària a l’Estat membre en què presenten la seva sol·licitud.