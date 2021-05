El Santuari de Santa Maria de Montserrat ha acollit aquest dissabte una pregària per demanar la fi de la pandèmia del coronavirus i dedicada especialment als voluntaris. L'oració s’emmarca en una iniciativa del papa Francesc que implica 30 santuaris d'arreu del món i que proposa una 'marató' d’oracions, una cada dia del mes de maig. 250 persones han omplert la Basílica, l'aforament màxim permès per les normes de la covid-19, i algunes desenes més han seguit l'oració des de l’exterior. Montserrat va ser escollit com un dels santuaris més emblemàtics i representatius del món pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, que organitza aquestes oracions.

Segons el comunicat que la Santa Seu va fer arribar a Montserrat, «cada santuari del món està convidat a resar en la forma i el llenguatge en què s’expressa la tradició local, per invocar la represa de la vida social, del treball i de les nombroses activitats humanes que es van suspendre durant la pandèmia». En aquest cas, es resarà el rosari «habitual» que es fa a Montserrat, segons ha explicat el rector del Santuari de Santa Maria, el Pare Joan Maria Mayol, però aquesta vegada es farà en català i en castellà. Serà presidit pel Pare Abat, Josep Maria Soler, i també comptarà amb la participació de l’Escolania, amb el cant de l’avemaria i la Salve Regina. En conjunt, la pregària d’avui s’adreçarà especialment als voluntaris de la pandèmia, que és el que ha demanat el Vaticà per a la sessió de Montserrat.

La tria dels santuaris s’ha fet des del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització que, segons el Pare Mayol, coneix bé Montserrat perquè s’hi va fer el tercer congrés europeu de santuaris, i diu que en aquest cas també «va agradar» la idea de donar un àmbit internacional a un santuari de la Península.