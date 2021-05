El pare de les nenes que continuen desaparegudes des de fa tres setmanes i mitja a Tenerife, Tomás Gimeno, va tenir un gest sorprenent amb una dona amb la qual tenia una relació sentimental en els últims mesos. Durant la tarda del passat 27 d’abril, quan les menors Olivia i Anna van ser vistes per última vegada per la seva mare, l’esmentat empresari va portar un paquet tancat a la seva nòvia, segons va avançar divendres el programa ‘Espejo Público’, d’Antena 3.

L’objecte suposadament portava un missatge, amb l’objectiu que la seva destinatària no l’obrís fins després de la mitjanit. Segons va transcendir, la dona va trobar dins del paquet diversos milers d’euros. Algunes persones interpreten aquesta acció com un gest més de comiat i consideren que, d’alguna manera, Gimeno va planificar els seus moviments posteriors.

A més de mantenir diverses converses telefòniques amb la progenitora de les petites, en algunes de les quals li va deixar clar a Beatriz Zimmermann que no les tornaria a veure, ni a ell tampoc, ha transcendit que Gimeno va enviar durant la matinada diversos missatges de comiat als seus familiars i a uns quants amics.

A alguns d’ells suposadament els va dir en els seus comentaris que els deixava algunes de les seves possessions, com l’embarcació o la moto que posseïa.

La declaració

Totes aquestes persones han fet declaració davant els investigadors de la Guàrdia Civil i han aportat el que saben per intentar aclarir el que va poder passar amb Tomás i les seves filles la tarda i la nit del 27 d’abril, així com la matinada de l’endemà. No obstant, fins ara, l’única certesa sobre els últims moviments coneguts de l’empresari és que va sortir a les 21.30 hores del port esportiu Marina Tenerife, després de carregar la seva llanxa amb diversos bolsos i paquets; que va tornar a les 23.30 hores per comprar un carregador de mòbil en una gasolinera, que va recarregar el seu terminal i que va tornar a marxar una hora després amb rumb desconegut.

Des de la setmana vinent està previst que un vaixell de l’Institut Español d’Oceanografia (IEO) es desplaci a aigües davant el Sud-Est de Tenerife per realitzar un rastreig de fons marins, mitjançant un robot no tripulat que aportin informació sobre algun element que pugui aportar pistes sobre el que va passar la nit del 27 d’abril.