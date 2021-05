La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha considerat que és "absolutament inacceptable" que aquest diumenge "s'hagi forçat" un avió de Ryanair que anava d'Atenes a Vílnius (Lituània) a aterrar a la capital de Bielorússia, Minsk, per detenir Román Protasevich, un periodista dissident bielorús. L'avió duia 120 passatgers a bord i ha hagut de fer un aterratge no programat després d'una presumpta amenaça bomba. "Tots els passatgers han de continuar el seu viatge a Vílnius immediatament i la seva seguretat ha d'estar garantida", ha reblat tot considerant que "qualsevol violació de les normes de transport aeri han de tenir conseqüències".

Protasevich és un estret col·laborador de la líder de l'oposició bielorussa, Svetlana Tikhanóvskaya.El Ministeri de l'Interior Bielorús ha confirmat la detenció del periodista, que va fugir de Bielorússia, com Tikhanóvskaya, i actualment viu a Lituània. Precisament, la líder de l'oposició a l'exili ha condemnat l'arrest dient que "és absolutament evident que es tracta d'una operació dels serveis especials per segrestar un avió per detenir a l'activista i periodista Roman Protasevich".