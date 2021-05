Després d’haver estat investit divendres al Parlament amb els vots d’ERC, JxCat i la CUP, Pere Aragonès prendrà possessió aquest dilluns com a president de la Generalitat, en un acte que trencarà alguns protocols habituals, per les limitacions fruit de la pandèmia, el format i l’horari escollit.

El precedent més immediat el va protagonitzar Quim Torra, que va prendre possessió com a president en un acte celebrat el 17 de maig del 2018, en què va prometre el càrrec «amb fidelitat al poble de Catalunya», sense cap menció a la Constitució ni el Rei.

Aquell acte, celebrat al Saló Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat encara sota els efectes de l’article 155 de la Constitució, va durar tot just tres minuts i no va incloure ni tan sols un discurs de Torra, que continuava reconeixent Carles Puigdemont com a «president legítim».

Més continguts

L’acte que protagonitzarà demà dilluns Aragonès tindrà també, segons fonts de la Generalitat, un caràcter senzill, tot i que amb més continguts.

A l’acte de presa de possessió, que tindrà lloc a les 20.15 hores, amb una durada estimada de 35 minuts, està previst que acudeixin la presidenta del Parlament, Laura Borràs, l’expresident Quim Torra i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, amb un permís penitenciari.

També hi seran el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, acompanyat de la Delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera.

Per limitació de l’aforament, al Pati dels Tarongers, espai emblemàtic del Palau de la Generalitat al costat dels despatxos presidencials i el Govern, la presència de convidats serà reduïda, segons han informat fonts de la Generalitat.

A diferència del format tradicional de l’acte, que sol ser merament protocol·lari, aquesta vegada els organitzadors pretenen convertir-lo en un esdeveniment amè, retransmès per televisió en un horari inusual per aquest tipus de cerimònies (que solen convocar-se al matí), amb l’actuació musical del grup Ginestà i la interpretació de l’himne català Els Segadors a càrrec de Magalí Sare i Manel Fortià.

Uns 40 convidats

En total hi haurà una quarantena de convidats, entre els quals diversos representants de grups parlamentaris, així com la família del president electe, i bona part podran seguir la retransmissió de l’acte des del Saló de Sant Jordi del Palau.

La presa de possessió inclourà picades d’ullet simbòliques, en record a la Generalitat republicana que van presidir Francesc Macià i Lluís Companys, així com en reconeixement a la lluita contra la pandèmia de coronavirus.