Javier Pacheco va ser reelegit ahir com a secretari general de Comissions Obreres (CCOO) a Catalunya amb un 94,6% dels vots. Els resultats es van donar a conèixer aquest dissabte a l’auditori del Fòrum de Barcelona, on durant aquest cap de setmana s’està celebrant el 12è congrés del sindicat. D’aquesta manera, Pacheco seguirà al capdavant de l’organització a Catalunya durant els pròxims quatre anys. Segons les dades facilitades per CCOO, el líder sindical ha estat reelegit amb 542 vots a favor, 31 vots en blanc i cap vot en contra.

La candidatura de Pacheco era l’única que s’havia presentat per ocupar la secretaria general, després de recollir 10.500 avals. Aquest serà el segon mandat de Pacheco al capdavant de CCOO a Catalunya, després que l’abril de 2017 fos escollit en substitució de Joan Carles Gallego.

Pacheco va fer una crida al Govern perquè apliqui «polítiques de proximitat», subratllant que Catalunya «no es pot permetre perdre més autogovern». En matèria laboral, va exigir al govern espanyol la derogació «immediata», i no al desembre, de la reforma laboral i va reivindicar el paper dels sindicats com a «escut social contra la xenofòbia i la ultradreta».