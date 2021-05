El noi que va robar fa uns dies la placa que hi havia a la Casa de la República, la seu del Consell per la República, a Waterloo, l'ha tornat. Carles Puigdemont ha fet públic a les xarxes el gest del jove, que va enviar una carta de penediment a l'expresident de la Generalitat demanant-li disculpes i reclamant poder tornar la placa. Finalment, el noi ha anat personalment de nou a Waterloo per poder retornar la placa personalment i parlar amb Puigdemont, que dona "l'incident per tancat i resolt".

"El noi que va endur-se la placa de la Casa de la República va fer-me arribar, poques hores després de l’error, una carta de penediment i disculpa. Avui ha estat valent i ha vingut a retornar-me la placa. Li agraeixo molt el gest, que l’honora. Dono l’incident per tancat i resolt". Amb aquestes paraules de Carles Puigdemont, l'expresident ha fet públic el final de la bretolada que fa uns dies començava amb el robatori de la placa de la porta del Consell per la República, i que va portar-lo a distribuir a les xarxes les imatges i fotografies del jove que va endur-se el rètol. Ara, després que el jove hagi estat de nou a Waterloo per tornar la placa i disculpar-se personalment amb Puigdemont, l'expresident ha acompanyat el seu missatge amb unes fotografies que demostren el retorn del rètol i una còpia de la carta del noi.

A la missiva "demana sinceres disculpes" a Puigdemont i assegura que no pretenia "intimidar ni actuar amb sentiment de violència, manifestar odi cap al que representa ni posar-se enmig del seu legítim compromís polític". "El vandalisme mai pot ser una resposta vàlida a cap opinió i, en conseqüència, vull compartir el meu profund penediment per aquest error", comenta el noi. A més, assegura que s'estima Catalunya "tant com" Puigdemont i que "les raons que el van portar a fer això són les pròpies d'una acció irresponsable i fora de lloc sense excuses ni cap matisació". "Sóc jove però aquesta és la lliçó més important que he tingut fins ara, i amb aquest acte he traït els principis i valors que m'ha transmès la meva família", conclou el noi.