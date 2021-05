El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, es va mostrar ahir «sorprès» per l’elecció de l’exdirectiu de CaixaBank i la Fundació La Caixa, Jaume Giró, perquè ocupi la cadira del conseller d’Economia al nou Govern de Pere Aragonès. En declaracions als mitjans des de l’Hospital d’Igualada, Illa va dir que la decisió el «sorprèn una mica perquè s’ha descartat una figura molt rellevant de JxCat», en al·lusió a Elsa Artadi. El líder socialista considera que hi ha hagut «una mica d’improvisació» i va qüestionar que pugui tenir una orientació «progressista» com pretén Aragonès. «El perfil professional de Giró no sé si mostra la coherència que esperaria», va concloure tot recordant que el nou Govern ha comptat amb el suport de la CUP.

En ser preguntat per si el PSC s’avindria a negociar els futurs pressupostos, Illa va manifestar que pressuposa que els «acords tan difícils d’aconseguir» a què han arribat els partits independentistes per formar Govern «ja tenen lligat un pressupost».

El líder socialista va afirmar amb contundència que en aquesta legislatura «ni es culminarà la independència, ni hi haurà referèndum d’autodeterminació ni hi haurà amnistia».

Illa va visitar l’Hospital Universitari d’Igualada, on es va reunir amb l’equip directiu i el comitè d’empresa, per «traslladar» el seu «agraïment» i el del seu grup a «la magnífica feina feta per tota la comunitat sanitària en aquest any tan dur de pandèmia i fer-ho a la ciutat que va ser l’epicentre de l’epidèmia a Catalunya». El socialista va recordar que un 40% dels professionals sanitaris d’aquest centre hospitalari van contraure la covid durant les primeres setmanes.