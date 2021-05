El nombre d'ingressats per covid-19 als hospitals catalans trenca la tendència la baixa i mostra un repunt a 857, 19 més que en l'últim balanç del Departament de Salut. Els crítics ingressats a l'UCI sí que segueixen reduint-se i ara són 315, 15 menys que fa 24 hores. Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, puja tres centèsimes, fins a 0,81, mentre que el risc de rebrot baixa dos punts, fins a 111. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment disminueix i passa de 144,37 a 136,61. S'han declarat 604 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 622.924. El 3,63% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 2 morts, amb un total de 22.122 defuncions en tota la pandèmia.

El risc de rebrot era de 159 entre el 6 i el 12 de maig, i baixa a 111 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, puja tres centèsimes a 0,81, per sota del 0,82 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 136,61 entre el 13 i el 19 de maig, per sota dels 195,17 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 13 al 19 de maig n'hi va haver 4.406, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 6.165. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 56,94 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (79,67).

Durant l'última setmana analitzada s'han fet 98.648 proves PCR i 40.073 tests d'antígens, dels quals un 3,63% ha donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (4,31%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 35,98 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 676.601 casos, dels quals 622.924 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, se n'han sumat 2 de noves, per un total de 22.122 en tota la pandèmia: 14.078 en hospitals o sociosanitaris (+2), 4.564 en residències (ídem), 1.179 en domicilis (ídem) i 2.301 no classificables (ídem).

Entre el 13 i el 19 de maig s'han declarat 45 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 73. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 934 persones. La setmana del 6 al 12 de maig n'hi va haver 1.231.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 31.153 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 10 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 34.585. En total, han mort des de l'inici 8.829 persones (ídem).

Regió sanitària de Barcelona ciutat: el risc de rebrot baixa tres punts (102)

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià del Besòs, hi ha 98 nous positius, i el número total de confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia se situa en 134.162, xifra que s'eleva a 150.857 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 6.731 persones a l'àrea, cap més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot baixa tres punts, fins a 102. El de la setmana del 6 al 12 de maig era de 146. L'Rt puja una centèsima fins a 0,85, per sota de la setmana anterior, quan era de 0,91. La taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 50 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 118. El 3,40% de les proves que es fan surten positives.

A la regió actualment hi ha 168 (-5) pacients ingressats. Amb la introducció de les persones ingressades a l'UCI de la xarxa privada no es faciliten dades de crítics disgregades per regions sanitàries.

Regió metropolitana nord: 9 ingressats més (204)

La regió metropolitana nord suma 158.015 confirmats per PCR/TA des de l'inici de la pandèmia (+145) i 171.091 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia el territori ha registrat 4.927 defuncions, cap més que fa 24 hores.

El risc de rebrot baixa quatre punts, fins a 106. El de la setmana del 6 al 12 de maig era de 148. La velocitat de propagació puja dues centèsimes i se situa en 0,80, mentre que la setmana anterior era de 0,75.

Actualment, la taxa de confirmats per PCR/TA en l'últim interval és de 53 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 131. El 3,00% de les proves que es fan surten positives. Segons les últimes dades, ara hi ha 204 ingressats (+9).

Regió metropolitana sud: l'Rt puja set centèsimes (0,92)

La regió metropolitana sud suma un total de 105.516 casos confirmats per PCR o TA (+109) i 116.497 amb totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus en aquesta regió són 3.786, un més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot puja dos punts i se situa en 105, per sota dels 138 de l'interval anterior. La velocitat de propagació puja set centèsimes i se situa en 0,92. En l'interval anterior era de 0,90.

La taxa de confirmats per PCR o TA és de 50 per cada 100.000 habitants. El 3,49% de les proves que es fan surten positives. La incidència acumulada a 14 dies se situa en 113. Segons les últimes dades, en aquesta regió hi ha actualment 97 pacients ingressats per covid-19 (+8).

Catalunya central: el risc de rebrot augmenta a 153 (+5)

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 48.795 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 74 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 53.019 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.371 persones en aquesta regió, cap més que fa 24 hores.

El risc de rebrot augmenta a 153 (+5), pels 231 de la setmana anterior. La taxa de reproducció puja cinc centèsimes a 0,77, igual que la de la setmana del 6 al 12 de maig. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 80 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 196. La regió té actualment 72 pacients ingressats (+4).

Camp de Tarragona: l'Rt s'enfila cinc centèsimes (0,93)

Al Camp de Tarragona s'han registrat 40.071 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 56 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia és de 41.541. En aquesta regió han mort des de l'inici de la pandèmia 1.104 persones, cap més que en el balanç de fa 24 hores.

El risc de rebrot augmenta dos punts a 109, per sota dels 129 de la setmana anterior. L'Rt puja cinc centèsimes i se situa en 0,93, per sobre del 0,85 de la setmana del 6 al 12 de maig. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 53 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 116. L'índex de positivitat de les proves diagnòstiques és del 4,07%. Actualment hi ha 57 pacients ingressats, un més que en el darrer registre.

Terres de l'Ebre: 21 pacients ingressats (-1)

La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 10.592 casos confirmats per PCR o TA, 11 més que en el balanç anterior, i 10.927 si es tenen en compte totes les proves. En aquesta regió han mort 179 persones des de l'inici de la pandèmia (ídem).

El risc de rebrot baixa cinc punts, fins a 61, mentre que en l'interval anterior era de 86. La taxa de confirmats per PCR o TA entre el 13 i el 19 de maig és de 29 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 73. El 2,63% de les proves que es fan surten positives. L'Rt es manté en 0,82, per sobre de la setmana anterior que era de 0,77. Actualment hi ha 21 pacients ingressats (-1).

Regió de Lleida: l'Rt augmenta quatre centèsimes (0,77)

A la regió sanitària de Lleida hi ha acumulats, des de l'inici de la pandèmia, 36.841 casos confirmats per PCR/TA, 39 més. Són 38.070 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 653 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, cap més que fa 24 hores.

Pel que fa al risc de rebrot, baixa a 101 (-5), per sota del registre de la setmana anterior, quan era de 142. La velocitat de propagació puja tres centèsimes, fins a 0,77. La setmana del 6 al 12 de maig era de 0,65. La taxa de confirmats per PCR/TA se situa en 53 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 130. El 3,73% de les proves que es fan surten positives. Actualment hi ha 49 pacients ingressats als hospitals (+3).

Alt Pirineu i Aran: el risc de rebrot retrocedeix set punts (137)

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 6.701 casos des de l'inici de la pandèmia, tres més, i 7.071 sumant totes les proves. Un total de 151 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, cap més.

El risc de rebrot retrocedeix 7 punts, fins a 137, mentre que la setmana anterior era de 189. L'Rt baixa tres centèsimes a 0,88. En l'interval anterior estava en 0,97. La taxa de confirmats per PCR o TA és de 67 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 153. El 4,09% de les proves que es fan donen positiu. Hi ha 9 pacients ingressats (-1).

Regió de Girona: un mort

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 70.789 (+65) i 74.243 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.129 persones, una més que en el balanç anterior.

El risc de rebrot baixa 8 punts, fins a 147, mentre que la setmana del 6 al 12 de maig era de 260. L'Rt puja dues centèsimes fins a 0,73. La taxa de confirmats per PCR i TA és de 76 per cada 100.000 habitants i la incidència a 14 dies és de 200. El 4,65% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 104 pacients ingressats (-1).

El 34,6% dels catalans ja ha rebut una dosi de la vacuna

Pel que fa a les dades de vacunació, aquest diumenge ja hi ha 2.706.960 catalans vacunats contra la covid-19 amb una dosi, 15.468 més que fa 24 hores; i 1.159.121 persones amb dues dosis, 12.005 més. En paral·lel, hi ha 1.243.583 catalans amb la pauta completa, 13.560 més. En termes generals, els 34,6% de la població de Catalunya ja ha rebut la primera punxada de la vacuna i el 15,9% té la pauta completa. Si només es tenen compte els majors de 16 anys, les xifres són del 40,7% de la població amb una primera dosi contra la covid-19 i el 18,7% amb la immunització completa, segons les dades del Departament de Salut.

Per col·lectius, tenen la primera dosi el 92,5% dels de 80 anys i més; el 90,9% dels de 70 a 79 anys; el 80% dels de 66 a 69; el 76,7% dels de 60 a 65 anys, el 45,3% dels de 50 a 59 i el 67,8% dels treballadors essencials. També la tenen el 95,8% de les persones institucionalitzades; el 85,2% del personal de residències; el 88,5% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 71,7% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari; i el 88,7% dels grans dependents.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 90,5% de les persones de 80 anys i més; el 63% de les de 70 a 79; el 5,6% de les de 66 a 69; el 7,7% de les de 60 a 65; el 4,4% de les de 50 a 59; el 3,1% dels treballadors essencials; el 85% dels grans dependents; el 94,2% de les persones institucionalitzades; el 80,4% del personal de residències; el 82,5% del personal d'atenció primària i hospitalària i el 13,2% de l'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari.