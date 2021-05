El nombre de devolucions d'immigrants que havien entrat irregularment a Ceuta aquesta setmana ja puja a 7.000 persones, segons les dades de la Delegació de Govern a la ciutat autònoma. La xifra de devolucions es van incrementar ahir després de l'acord assolit entre l’estat espanyol i el Marroc.

Uns 8.000 immigrants procedents del Marroc van aconseguir accedir a Ceuta en els primers dies d'aquesta setmana, entre ells uns 800 menors. Al costat dels que són obligats a tornar, a la frontera s'han presentat desenes de joves que van entrar irregularment i que han optat per tornar de forma voluntària al seu país perquè no tenen on dormir ni saben com aconseguir menjar.

L'Institut Nacional de Gestió Sanitària de Ceuta (INGESA) ha atès des del començament de la crisi migratòria fins a ahir al matí un total de 516 immigrants, un dels quals va morir després de caure des d'uns deu metres d’alçada. La frontera del Tarajal que separa Ceuta del Marroc es va llevar ahir, per tercer dia consecutiu, totalment tranquil·la causa de l'absència d'intents d'entrada de persones, mentre que la policia s'afanyava a retornar milers d'immigrants que van entrar-hi dilluns i dimarts. Per aquest motiu es van retirar de la mateixa línia de platja els vehicles militars instal·lats per aturar les persones que hi volien passar. No obstant això, a la duana del Tarajal s'apreciava la presència de militars que aquests dies ajuden a reforçar el dispositiu de control de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

Grande-Marlaska visita Melilla

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es va desplaçar ahir a Melilla amb els directors generals de la Policia i la Guàrdia Civil, Francisco Pardo i María Gámez, respectivament, després de cinc nits de pressió a la frontera entre Espanya i el Marroc a la ciutat autònoma.

El president de Melilla, Eduardo de Castro, va confirmar la visita de Marlaska i dels responsables d'Interior a la sortida d'una reunió informal a la Delegació de Govern, a la qual va seguir una altra de caràcter tècnic per abordar la situació a la frontera.

La visita, la segona a aquesta zona per Marlaska aquesta setmana després de la que va fer dimarts al costat de el president de Govern, Pedro Sánchez, es va produir després que divendres es registressin diversos intents de saltar la tanca al llarg de la jornada, i que va acabar amb l'entrada de 70 marroquins a Melilla.

El Ministeri de l’Interior ha reforçat els efectius de les forces i cossos de seguretat de l’Estat a Melilla amb 90 agents, 50 policies i 40 guàrdies civils, per seguir reforçant la protecció de la frontera espanyola. Segons va informar Interior en una nota, es van desplegar ahir 40 nous agents de la Guàrdia Civil, que van arribar al matí a la ciutat autònoma i es van aunir als 20 guàrdies civils que es van introduir com a reforç aquesta setmana; als que es van a sumar en les pròximes hores altres 50 agents de la Policia Nacional. Tot i això, s’acaba una setmana tensa per l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta.