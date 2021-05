El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pres possessió del seu càrrec aquest dilluns a la tarda en un acte sobri al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat. El seu antecessor, Quim Torra, li ha imposat la medalla del president davant d'una quarantena d'assistents a l'acte, entre les quals hi havia la presidenta del Parlament, Laura Borràs; el president d'ERC, Oriol Junqueras; el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez; el president d'Òmnium, Jordi Cuixart; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. També s'ha pogut seguir la cerimònia des del Saló Sant Jordi a través d'una gran pantalla.

Aragonès ha arribat cap a les 20.15 del vespre a Palau, on ha estat rebut per la formació de gala dels Mossos d'Esquadra i el major del cos, Josep Lluís Trapero. Ha volgut fer un homenatge a l'expresident de la Generalitat Lluís Companys i als servidors públics que han fet front a la pandèmia de covid-19. Per això, ha deixat un clavell sobre la llamborda Stolpersteine que es va posar a l'entrada del Palau i s'ha trobat amb un grup de treballadors que ha treballat activament contra el coronavirus els darrers mesos.

Ja al Pati dels Tarongers, al pis superior, Borràs ha llegit el decret de nomenament després que el Parlament investís Aragonès divendres amb 74 vots a favor de 135 i seguidament Torra li ha col·locat la medalla i ell ha promès el càrrec "d'acord amb la voluntat popular de la ciutadania de Catalunya" representada al Parlament.

Malgrat la senzillesa de la cerimònia, el president ha volgut donar protagonisme a veus joves i per això hi han actuat el grup Ginestà, que ha tocat 'Estimar-te com la terra', i Magalí Sare i Manel Fortià, que han interpretat 'Els Segadors', l'himne de Catalunya. A banda de les autoritats, han acompanyat Aragonès alguns membres de la seva família, com la seva esposa, Janina Juli, i la seva filla, Clàudia.