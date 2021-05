Aquest dilluns han arribat a l'aeroport de Barcelona els primers passatgers del Regne Unit exempts de complir controls sanitaris per la covid-19. Dos vols procedents de Londres aterrats a mig matí han dut fins al Prat centenars de viatgers que, en general, han celebrat el relaxament de les mesures. "S'agraeix. És més fàcil viatjar així", ha assegurat una passatgera britànica sota una gran expectació mediàtica. Tot i no ser necessari tenir una PCR negativa, molts viatgers han admès que la duien igualment, bé fos "per seguretat", per desconeixement o perquè l'anunci de l'exempció va arribar divendres quan ja havien anat a fer-se la prova. En tots els casos, quan tornin al Regne Unit hauran de fer deu dies de quarantena i superar tres PCR.

Alegria continguda entre els passatgers procedents de Londres que aquest matí han aterrat a la terminal 1 del Prat. Entre els viatgers consultats procedents de l'aeroport de Stansted, la majoria han aplaudit la permissivitat de l'estat espanyol a l'hora de viatjar des del Regne Unit sense una PCR negativa ni haver de fer quarantena obligatòria. Així i tot, molts han reconegut que aquesta vegada igualment duien la prova que acreditava que no tenen la covid-19.

"Sí sí, m'he fet el test igualment", ha assegurat davant els mitjans un turista britànic, eufòric de visitar Barcelona "i poder beure cervesa, gaudir de la platja i el sol". Més cautelós ha estat un altre passatger del mateix vol, que ha relatat que divendres es va fer el test PCR just una hora abans que Pedro Sánchez anunciés l'exempció de proves. "Vaig anar a fer el test i després vaig veure la notícia al diari, què hi farem!", s'ha lamentat.

També ha relatat haver superat el test un passatger de parla hispànica resident a Londres. En el seu cas, ha explicat que ha arribat a Barcelona per fer-hi una estada de llarga durada per visitar el pare i germans. Davant la incertesa per la propagació de la covid-19, ha assegurat que s'havia fet la prova PCR igualment "per tenir més seguretat".

Altres viatgers, en canvi, han volat a l'aeroport del Prat aquest dilluns perquè, precisament, volien aprofitar el relaxament del control sanitari per als vols del Regne Unit. "Vinc a visitar amics i familiars, i realment és més fàcil viatjar si no necessites haver superat un test anti covid", ha explicat una passatgera de parla anglesa, que ha reconegut un "alleugeriment" per haver-se estalviat les més de 60 lliures que li hauria costat fer el test.

Tot i això, ha lamentat que haurà de superar tres proves i complir una quarantena de deu dies quan torni a Londres. Una paradoxa que també ha comentat un viatger espanyol, que ha fet escala a Barcelona abans d'anar a veure la família a Jerez de la Frontera, a Cadis. En el seu cas, fa dos anys que no veu la mare i germans i ha aprofitat l'exempció de proves per acostar-se a veure'ls. Quan torni a casa, però, ha recordat que necessitarà una PCR per aterrar, una segona prova l'endemà i una tercera quan hagin passat vuit dies.

A banda dels viatgers del Regne Unit, des d'aquest dilluns també queden exempts de controls sanitaris els passatgers procedents d'Austràlia, Nova Zelanda, Singapur, Israel, Japó, Ruanda, Corea del Sud, Tailàndia i Xina, segons va publicar divendres el govern espanyol.

L'operativa actual a l'aeroport del Prat, però, queda molt lluny del trànsit que hi havia abans de l'esclat de la covid-19. Segons dades facilitades per Aena, durant aquest cap de setmana hi ha hagut 873 vols al conjunt de les dues terminals, mentre que ara fa dos anys se'n van programar 2.962.

Passatgers nord-americans i europeus, el proper pas

D'altra banda, l'executiu de Pedro Sánchez té previst ampliar l'obertura de fronteres a partir del 7 de juny per als passatgers nord-americans, francesos i alemanys. En el primer cas, se'ls permetrà l'entrada si acrediten que han rebut la pauta completa de vacunacions. Pel que fa als països europeus catalogats en taronja, vermell i fosc –com França i Alemanya-, serà necessari demostrar que s'ha rebut la vacuna anti covid o bé acreditar una PCR al seu país d'origen abans de volar a l'estat espanyol.