Desenes de persones es van concentrar ahir al migdia a la plaça de la Vila de Badalona per rebutjar l’agressió sexual que dissabte a la matinada va patir una jove al municipi.

La protesta va ser convocada per la Federació de Dones de Badalona que va mostrar el seu suport a la víctima amb pancartes on es podien llegir frases com «no estàs sola» o «ni una més ni una menys». Els concentrats van corejar lemes com «no és no», «volem caminar tranquil·les, de dia i de nit» o «el culpable és el violador». A la protesta s’hi van sumar diversos representants del consistori, entre ells, l’alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, que va subratllar que «Badalona no ha de permetre ni permetrà actuacions inadmissibles en ple 2021».

L’agressió sexual a la noia es va produir la matinada de dissabte a la platja de l’Estació de Badalona. Cap a les 5.30 hores, uns amics de la víctima van trucar a emergències per denunciar la violació i van fer una descripció de l’autor dels fets.

La policia va muntar un dispositiu de recerca, que ràpidament va localitzar el presumpte agressor en una zona propera al lloc dels fets. El noi, major d’edat –nascut el 2002– i de nacionalitat marroquina, va ser detingut i portat a comissaria.