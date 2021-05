El Govern ja té vicepresident. Tal com ha pogut saber l'ACN, el fins ara conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ocuparà la segona figura institucional del Consell Executiu i serà el contrapès de Junts per Catalunya al president, Pere Aragonès. A més, s'assegura mantenir la conselleria de Polítiques Digitals que fins ara ostenta i a la qual s'afegeix la gestió de les Infraestructures, provinent de l'extint departament de Territori i Sostenibilitat. Amb la seva elecció, JxCat ubica a la part més alta de l'organigrama del Govern un perfil que dins el partit es considera proper al seu líder, Carles Puigdemont, però també al secretari general i persona que ha capitanejat les negociacions, Jordi Sànchez.

Puigneró sempre havia estat en les travesses per continuar al Govern. Però no comença a sonar amb força com a vicepresident fins que la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, fa públic que no serà la número dos del Govern, tal com s'havia donat per fet des de bona part de l'opinió pública i política. És aleshores quan internament comença a resituar-se per poder ser la nova cara de pes polític de JxCat dins del Consell Executiu.

Desvelada la identitat de qui serà el vicepresident de la Generalitat, la cúpula del Govern estaria completa, acompanyant així Pere Aragonès de president i Laura Vilagrà de consellera de la Presidència. Queda pendent, però, conèixer la identitat d'una de les altres cares més públiques del Consell Executiu: el seu portaveu. Tot apunta que serà una dona, periodista, i que no tindrà rang de conseller. ERC és qui ha de proposar el nom de qui ocupi aquesta cadira a l'organigrama definitiu.