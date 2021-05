La pandèmia continua activa, els països rics acaparen les vacunes i l'origen del virus continua sent confús. Tants són dels temes que preocupen l'OMS que els seus membres es reuneixen aquesta setmana per trobar la manera d'evitar una nova catàstrofe. Diversos alts dignataris prendran la paraula a l'inici dels debats amb un objectiu: abordar la resposta inadequada del món a la covid i establir un pla de batalla contra les eventuals pandèmies futures. «L’any passat va ser el més difícil de la història de la nostra organització. No obstant això, també va demostrar que ara més que mai el món requereix d’una OMS forta i durable», va subratllar Tedros Adhanom, director general de l’organització.

La qüestió més important sobre la qual l'assemblea haurà de decidir és si obre o no negociacions per a redactar un tractat internacional per a enfrontar futures pandèmies. L'assessor legal principal de l'OMS, Steve Solomon, va explicar a la premsa que un tractat -en cas de tirar endavant la proposta- no reemplaçarà a l'actual Reglament Sanitari Internacional, sinó que el complementarà.

Així mateix podrien incorporar-se regles més clares per a compartir mostres dels agents patògens, així com tractaments, diagnòstics o vacunes, i així evitar que es repeteixi una vegada més l'escàndol que representa en l'actualitat la desigual distribució de les vacunes contra la covid-19 entre països rics i pobres.