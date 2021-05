El president electe de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat aquest dilluns que abans de convocar la taula de diàleg amb el govern espanyol, que pretén que sigui el més aviat possible, vol reunir-se amb el president de l'executiu estatal, Pedro Sánchez, i també formalitzar l'Acord per l'Amnistia i l'Autodeterminació amb els partits i entitats independentistes. També vol reunir-se amb tots els expresidents de la Generalitat. En una entrevista a RAC1 també ha avançat que el seu Govern tindrà una portaveu, que serà dona però probablement no serà consellera.

Aragonès ha explicat que Sánchez li va enviar un missatge de felicitació i es van emplaçar a parlar després de la presa de possessió. El president català li vol transmetre les seves tres principals prioritats: "endreçar bé els fons europeus, encarrilar projectes importants i que sigui conscient que el conflicte polític amb l'estat només es pot resoldre amb l'amnistia i el referèndum".

En aquest sentit, vol que la mesa de diàleg es reuneixi el més aviat possible, si pot ser abans de l'estiu, però abans veu "lògic" que els dos presidents es reunissin prèviament. A més, també vol anar a la mesa de diàleg havent consensuat una proposta conjunta de partits i entitats socials independentistes en el que ha anomenat Acord Nacional per l'Amnistia i l'Autodeterminació, mostrant que la postura del Govern tindrà el suport de més formacions i de les entitats cíviques.

En tot cas, ha dit que més que les dates o terminis de les reunions i els possibles acords i avenços polítics, l'importen les condicions per guanyar el referèndum d'independència. Una data important, ha dit, són les eleccions municipals del 2023, on voldria el màxim d'alcaldies independentistes possibles. "Ens hem de marcar objectius concrets, perquè és quan avancem". Segons ell, Catalunya necessita més complicitats i aliats internacionals. Amb tot això, vol forçar l'estat a negociar l'amnistia i l'autodeterminació, i si l'estat no fa cap proposta, creu que és el govern espanyol qui ha d'explicar perquè "gira l'esquena no només al 52% dels votants independentistes sinó a tota la ciutadania". Si l'estat proposa un nou Estatut, que Aragonès assegura que ningú li ha traslladat, ha dit que ell no el promourà.

El president assegura que ell no descarta cap via, ni tant sols la unilateral, però ha dit, un cop més que la seva preferida és la via escocesa, la del referèndum acordat amb l'estat.

Respecte els indults, prefereix no especular amb les possibles dates perquè poden generar falses expectatives als polítics empresonats, les seves famílies i els simpatitzants independentistes. En tot cas, ha dit que els indults "no són la solució, són una solució individual", i no s'hi oposaran, però aposten per una llei d'amnistia. De fet, creu que l'amnistia és necessària per aturar iniciatives judicials com la del Tribunal de Comptes, que pot embargar quantitats milionàries a desenes d'excàrrecs del Govern.

Aragonès també vol parlar amb tots els presidents de la Generalitat que l'han precedit, i un dels primers vol que sigui Carles Puigdemont, desplaçant-se a Waterloo si fa falta. Amb el president Quim Torra van acordar que seria ell qui li penjaria a Aragonès la medalla de president al coll en la presa de possessió d'aquest dilluns al vespre.

Respecte a la seva obra de govern, Aragonès ha explicat que no tindrà problemes amb Oriol Junqueras, ja que tenen "molta complicitat" i es diferenciaran molt bé l'estructura del Govern i la del partit, amb "rols complementaris" i "treball en equip".

Preguntat per si hi haurà pressupost aquest 2021 ha dit que caldrà parlar amb la Conselleria d'Economia per si hi ha prou temps per elaborar-lo i aprovar-lo. La intenció del president és anar obrint els diversos sectors restringits per culpa de la pandèmia, però sempre seguint les dades epidemiològiques i les recomanacions sanitàries. Per això, espera poder obrir l'oci nocturn o poder anar sense mascareta a l'exterior quan els experts ho aconsellin. Creu que inicialment hi haurà un creixement del sector serveis gràcies a la mobilitat interna, però veu clau que augmenti la mobilitat exterior i que països com França i Alemanya comencin a funcionar a ple rendiment per ajudar als sectors econòmics com la indústria.

En tot cas, creu que no hi haurà un retorn al febrer del 2020, sinó que el sistema productiu patirà canvis i ha d'augmentar la seva resiliència. En això, són claus els fons europeus Next Generation, dels quals Catalunya aspira a obtenir-ne uns 30.000 milions d'euros, sobretot si els criteris de concessió són clars i transparents, ha dit, en àmbits com l'automoció, la salut o la recerca.