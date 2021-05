Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea es reuneixen aquest dilluns i dimarts a Brussel·les en una cimera centrada en les relacions exteriors, el clima i la gestió de la covid-19. En la primera reunió presencial des del desembre, fonts comunitàries apunten que també esperen que s'abordi la qüestió migratòria després que Itàlia ho hagi demanat. Les mateixes fonts no descarten que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pugui mencionar la crisi a Ceuta, malgrat que fonts diplomàtiques espanyoles rebutgen buscar un pronunciament dels 27. A última hora també s'ha afegit a l'agenda de la trobada la detenció del periodista dissident bielorús Román Protasevich després que es forcés l'aterratge del seu avió a Minsk.

La primera trobada presencial dels líders des del desembre, quan es van reunir per desencallar el fons de recuperació, començarà dilluns amb un sopar en què s'abordaran qüestions de política exterior. Concretament, debatran sobre la relació amb Rússia i el seguiment de la implementació de l'acord postBrexit amb el Regne Unit. Després d'aplaçar la discussió sobre Rússia d'una cimera anterior que es feia per videoconferència, els líders abordaran aquesta qüestió en el context del deteriorament de la relació amb Rússia, que fonts comunitàries subratllen que és "estratègica". "L'interès de la Unió Europea és tenir una relació estable amb Rússia. El debat és com arribar-hi", apunten les mateixes fonts. Al capítol exterior s'ha sumat a última hora la detenció del periodista dissident bielorús Román Protasevich a Minsk després que es forcés l'aterratge de l'avió de Ryanair en què viatjava d'Atenes a Vílnius (Lituània).

En aterrar l'avió per una presumpta amenaça de bomba, les autoritats bielorusses l'esperaven per detenir-lo. Igual que altres líders europeus, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha reclamat l'alliberament de Protasevich i ha avisat que "l'incident no quedarà sense conseqüències". D'altra banda, els líders dels 27 també debatran la implementació de l'acord postBrexit en la que serà la primera discussió des de la sortida a tots els efectes del Regne Unit del bloc comunitari l'1 de gener d'aquest any. Fonts comunitàries preveuen que els líders expressin la seva "preocupació" sobre la manca de compliment del protocol per a Irlanda del Nord i la "unitat" en exigir el compliment de "totes les dimensions" del pacte.

En el debat sobre política exterior, fonts comunitàries no descarten que algun estat pugui fer referència a l'enfrontament entre Israel i Palestina, una qüestió que divideix els 27 i que no està oficialment a l'agenda. A demanda d'Itàlia hi haurà un punt informatiu sobre l'afer migratori.

Fonts comunitàries no descarten que en aquest punt es mencioni la crisi a Ceuta, malgrat que fonts diplomàtiques espanyoles apunten que no volen un pronunciament dels 27 sobre la qüestió. "El que s'ha fet és molt quirúrgic. La reacció de les institucions ha estat magnífica. El missatge del Marroc ha quedat clar i no crec que calgui res més", apunten fonts diplomàtiques espanyoles, que defensen que el model migratori d'Espanya amb el Marroc "ha demostrat que funciona millor que d'altres". "És més eficaç des de qualsevol punt de vista", subratllen malgrat la crisi a Ceuta. En la qüestió exterior també es preveu que el president del Consell Europeu faci una "petita actualització" sobre la cimera entre la Unió Europea i els Estats Units que se celebrarà al juny. En aquest punt, els líders podrien abordar algunes qüestions que estan sobre la taula com l'alliberament de les patents de les vacunes contra la covid-19 o la taxa corporativa global.

Covid-19 i política climàtica

La trobada de dimarts començarà al matí amb un discussió sobre la coordinació sobre la covid-19. En aquest punt els líders europeus debatran els usos del passaport sanitari, asseguren fonts europees, que remarquen que cal trobar un "equilibri" entre els estats en aquesta qüestió. "Alguns països es volen reservar el dret de prendre mesures a nivell estatal", expliquen. En canvi, fonts diplomàtiques espanyoles diuen que no esperen un gran debat sobre el passaport covid perquè el tex actual està "molt consolidat". "El Consell es felicitarà de l'acord i no hi ha massa més a dir", remarquen. Finalment, els líders dels 27 debatran sobre com assolir els objectius climàtics. Concretament, explicaran a la Comissió Europea les seves "capacitats" i "línies vermelles" en matèria climàtica. Aquestes opinions serviran, diuen fonts comunitàries, per ajudar l'executiu comunitari a formular una proposta "factible". La Comissió Europea preveu presentar la seva proposta climàtica al juliol, però no es preveu cap conclusió del Consell Europeu sobre aquesta qüestió, sinó una "reflexió comuna".