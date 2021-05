Manresa multiplica per tres el risc de rebrot respecte de la mitjana catalana, segons les darreres dades del Departament de Salut. Si al conjunt de Catalunya s’ha situat en els 111 punts, a Manresa puja als 313. És una de les ciutats amb més risc, darrere de Sant Just Desvern, Olot i Molins de Rei.

Són dades de fins al 19 de maig. S’inverteix certa tendència positiva que es va començar a notar a principi de mes, quan es va passar dels dels 455 als 266 punts en risc de rebrot. Ara, però, ha tornat a pujar, igual que la velocitat de transmissió. De 0,77 a primers de mes, ha passat a 1,09.

La setmana del 13 al 19 de maig es van detectar 118 casos positius. L’edat mitjana de persones afectades per la malaltia és de 40 anys. Durant aquest mateix període de temps es van fer de 2.000 proves diagnòstiques, entre PCR i test d’antígens.

De les comarques centrals, la més malparada continua sent el Solsonès, que lidera el rànquing català amb 458 punts de risc de rebrot. Això fa que a Solsona capital també sigui alt, de 453. En canvi, el Moianès, l’Anoia i el Berguedà se situen per sota de 100, amb 98, 86 i 81, respectivament. A Igualada capital és encara més baix: 55. A la comarca del Bages és de 246.

Sant Fruitós, a la part alta

Sant Fruitós de Bages és un dels municipis amb el risc més elevat de Catalunya. És de 727 punts. Es dona el cas que en la darrera setmana s’han incrementat el 51% els casos positius detectats i controlats per l’equip d’atenció primària (EAP) de Navarcles, Sant Fruitós i Santpedor. La setmana passada es van detectar 47 casos, mentre que en l’anterior eren 31. Són 16 més en 7 dies. De les tres poblacions que cobreix l’EAP, Sant Fruitós és la que té el ric de rebrot més alt, els esmentats 727 punts, mentre que a Santpedor és de 419 i a Navarcles, de 213.

En el cas de Manresa, la incidència de la covid ha augmentat considerablement, també d’una setmana a l’altra, a l’àrea que cobreix l’EAP Plaça Catalunya, que està situada al CAP Bages. Dels 24 casos de la segona setmana de maig, del 10 al 16 de maig, es va passar als 41 entre el 17 i el 23 de maig, el que suposa el 70% més. Dels altres tres centres de primària de Manresa, només al de les Bases hi ha hagut un lleuger increment de positius, mentre que al del Barri Antic i a la Sagrada Família hi ha hagut un descens. Tot i així, la setmana passada van detectar 25 i 32 casos, respectivament.

A la resta d’equips d’atenció primària del Bages cal destacar la baixada significativa de casos a Sant Vicenç –més del 60%– afectat per un brot les darreres setmanes, i també a Moià, el 75%, i a Sallent, el 60%. A Sallent, per exemple, només hi van haver tres casos la setmana passada. En canvi, a l’EAP Solsonès ha passat de 21 a 26 en una setmana. Una tendència a l’alça en consonància amb la situació de la comarca.