El regidor de Barcelona pel Canvi a l’Ajuntament de la capital catalana i antiga esperança blanca de Ciutadans, l’ex-primer ministre francès Manuel Valls, deixarà aviat Catalunya i tornarà definitivament al país gal. En una entrevista a El Mundo, Valls va assegurar que pren la decisió després de «tres anys en què li va canviar la vida personal i política». «Ara sé que soc sobretot francès: en els meus valors, en la meva manera de pensar i de fer política», assegura. Valls, a més, va anunciar que el seu retorn definitiu a França és immediat. «La meva etapa de regidor s’ha acabat. Aviat faré pública la meva renúncia», va afirmar.

De fet, Valls no es mostra massa convençut que el seu aterratge a Barcelona hagi estat el més adequat per a ell ni per a la política. Preguntat per si no hauria estat millor marxar a França després que Ada Colau fos investida alcaldessa, el regidor va assegurar que la seva dona «també ho pensa». «No s’encerta sempre», va afegir.

Valls, a més, explica els veritables motius que el van portar a tornar a Barcelona després que, tal com detalla, comencessin a trucar-li per opinar sobre el procés d’independència a Catalunya i se li despertés un cert patriotisme.

«Vaig venir per fugir de França. Amb l’enfonsament del Partit Socialista és tota la meva vida política la que s’enfonsa. 40 anys. També m’estava separant de la meva dona d’aleshores. Per a la resta del socialisme em converteixo en un traïdor, perquè voto Macron. I molts dels amics de Macron em menyspreen. I em sento una diana de l’antisemitisme i de l’islamisme radical», va explicar per justificar la seva aventura a Catalunya.