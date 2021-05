El president de Vox, Santiago Abascal, va denunciar ahir a Ceuta haver estat víctima d’una «operació planificada» per la «màfia» del PSOE, amb «la col·laboració criminal i corrupta de la Delegació del Govern», per aconseguir «fer callar» el seu partit, que finalment no va poder fer ni el míting prohibit per l’autoritat governativa amb suport judicial ni la roda de premsa a l’aire lliure per la qual el va substituir posteriorment davant la presència de centenars de persones, en la seva immensa majoria de Ceuta de confessió musulmana, increpant-lo per «racista» i instant-lo a «anar-se’n» de la ciutat.

En declaracions als mitjans a l’interior del Parador La Muralla, envoltat per un gran cordó policial, Abascal va assegurar, amb tot, anar-se’n «satisfet» per haver aconseguit «que els extremistes es retratin a Ceuta i que el PSOE, que actua com una màfia corrupta, també». «Ha utilitzat a la Delegació del Govern que encapçala la mare de la cap de Comunicació de Pedro Sánchez per impedir drets fonamentals dels espanyols com els de reunió i manifestació de Vox i, alhora, ha consentit una concentració completament il·legal que no ha estat dissolta i que ens ha impedit fins i tot fer una roda de premsa», va lamentar.

El líder de Vox també va carregar contra la «complicitat» del PP de Ceuta, que, segons va dir, «ha signat un document criticant la nostra possibilitat de manifestar-nos amb l PSOE i dos partits (MDyC i Verats) que en realitat són quintacolumnistes de Mohamed V». Tot això ha estat una operació planificada, probablement per agents de diferents serveis secrets, com l’assalt a la tanca per més de 10.000 persones, i mentre que s’ha permès una manifestació il·legal al crit de ‘Alah Akbar’ i de ‘Sánchez president», va lamentar.