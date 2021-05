El jutjat d'instrucció número 5 del Prat de Llobregat ha arxivat la investigació contra tres mossos antiavalots per suposadament provocar la pèrdua d'un ull a un manifestant independentista l'octubre del 2019. Els fets es van produir el 14 d'octubre durant l'intent de bloqueig de les terminals després de la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Els tres agents denunciats per l'afectat, Irídia i la fiscalia, eren agents de la Brimo que portaven llançadores de foam. Finalment, però, el jutjat ha arxivat el cas perquè no ha trobat prou elements per incriminar un sol agent del delicte de lesions.

El magistrat explica que ni testimonis presencials com agents, manifestants i periodistes, ni informes mèdics i policials ni les imatges aportades han pogut aclarir quin mosso va disparar el foam que va mutilar l'ull de l'afectat.

En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l'ACN, s'explica que la situació de violència viscuda a l'aparcament de la Terminal 1 era inusitada, amb llançament de pedres, altres objectes contundents, pols d'extintor i aigua de mànegues d'extinció d'incendis, i Mossos i Policia Nacional volien evitar de totes totes que els manifestants poguessin entrar a la terminal i bloquejar-la. El subinspector de la Brimo que comandava una unitat al lloc dels fets va demanar permís al Cecor per utilitzar el foam. En rebre l'autorització, va ordenar "foc a discreció" als seus agents, cosa que els habilitava per fer "trets selectius i discriminats a manifestants que efectuessin llançaments cap als agents" o agredissin la línia policial.

La urgència de la situació va impossibilitar que els comandaments autoritzessin un per un cada tret, sinó que cada llançador decidia quan i contra qui disparar. Tampoc es va poder fer un recompte a posteriori dels projectils disparats.

En aquest context, la víctima, rodejada de manifestants que no coneixia, va rebre, entre les 21.26 i les 21.35 hores, un impacte de projectil de foam a l'ull esquerre, quan era a la planta 0 de la zona E. D'aquests nou minuts, s'han pogut reconstruir dos minuts gravats per diferents càmeres, i en aquest període consten sis trets de foam dels tres agents investigats i compatibles amb l'impacte a l'ull de la víctima, però no es pot determinar quin concretament va ser.

El sindicat de Mossos SAP-Fepol s'ha felicitat per l'arxivament i creu que pot suposar un bon precedent per altres casos similars. A més, ha demanat que no s'aprofitin fets com els d'aquell dia per criminalitzar tot un cos policial. Per la seva banda, Irídia ha lamentat la falta de traçabilitat dels projectils de foam, i ha demanat que es reformin els protocols d'ús del foam perquè es prohibeixi disparar per sobre la cintura.