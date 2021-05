El secretari d’Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va viatjar ahir a Pròxim Orient per intentar «consolidar» l’alto el foc aconseguit la setmana passada després dels combats a la Franja de Gaza i «reduir els riscos d’un nou conflicte». «Els Estats Units ha participat en una diplomàcia intensa per aconseguir la fi de les hostilitats a Gaza. Blinken viatja a la regió per discutir els esforços de seguiment essencials per consolidar l’alto el foc i reduir els riscos d’un nou conflicte», va dir el Departament d’Estat. El Departament va detallar en un comunicat que Blinken viatjava a Jerusalem, on es reunirà amb el president d’Israel, Reuven Rivlin; el primer ministre en funcions, Benjamin Netanyahu; i el ministre d’Exteriors, Gabi Ashkenazi, entre d’altres. També va assegurar que posteriorment anirà a Cisjordània per reunir-se amb el president de l’Autoritat Palestina, Mahmud Abbas; el primer ministre palestí, Mohamad Shtayé; i altres alts càrrecs de l’Autoritat Palestina.