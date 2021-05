El president del Govern, Pere Aragonès, informarà sobre la nova composició de l'executiu en un ple dijous i divendres, segons ha acordat la Junta de Portaveus. També se celebrarà la primera sessió de control al Govern. D'altra banda, el ple tractarà una proposta sobre el número, nom i composició de les comissions legislatives. També portaran a convalidació dos decrets llei i es debatran dues propostes de resolució. D'una banda, la iniciativa de Junts, ERC, CUP i ECP sobre la reforma del Codi Penal i la llibertat de Pablo Hasel. De l'altra, la iniciativa perquè l'actual legislatura sigui considerada la XIV.

El ple començarà dimecres a les deu del matí amb la sessió de control al nou executiu. Tot seguit, Aragonès compareixerà per explicar la composició del seu Govern. Després, es convalidaran dos decrets. El decret llei 12\/2021 sobre les estades en establiments turístics, pel qual es prorroga l'exoneració sobre la taxa turística; i el decret 11\/2021 de mesures urgents en matèria pressupostària, fiscal, administrativa i financera pel qual s'estableix que el 85% de la recaptació de les sancions per l’incompliment de les mesures durant el primer estat d’alarma es transfereixi als ajuntaments.

En aquest ple també entrarà la proposta de resolució de declaració de Catalunya com a zona de llibertat per a les persones LGBTIQ presentada per ERC, PSC-Units, JxCat, CUP, ECP i Cs. El text denuncia totes les formes de violència o discriminació contra les persones per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, i explicita la seva condemna als crims 'lgtbiqfòbics'. Sobre les comissions legislatives, els grups parlamentaris hauran d'acordar-ne la composició i decidir les presidències o secretaries de les meses. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, també ha traslladat durant la Junta de Portaveus que els grups no podran intervenir per al·lusions ni en la sessió de control al Govern ni en les interpel·lacions.

Finalment, la Junta ha acordat que el darrer ple del primer període de sessions serà el 21 i 22 de juliol.