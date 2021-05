La CUP-NCG ha celebrat que la composició del nou Govern sigui paritària però ha lamentat que "només s'expressa de forma numèrica". "Quan mirem quins càrrecs s'estan ocupant, com ara la presidència o la vicepresidència, veiem que són homes", ha apuntat la diputada Laia Estrada, "i les conselleries amb més pressupost estan en mans d'homes". "Ens agradaria que quan parlem de paritat ho féssim des d'una perspectiva més profunda que la que acostumem a fer", ha afegit. D'altra banda, els anticapitalistes esperen que figures del nou executiu com Jaume Giró al capdavant d'Economia, i Lourdes Ciuró, a Justícia, "no siguin un impediment per tirar endavant les polítiques que necessita el país".

Estrada ha dit que Ciuró, que va ser diputada del PDeCAT, "va impulsar la llei de desnonaments exprés". Sobre Giró, la diputada ha admès que la neguiteja la seva trajectòria. "Esperem que no sigui un impediment per tirar endavant les polítiques que necessita el país, per avançar en la confrontació amb l'Estat i per avançar en millorar les condicions de vida", ha afirmat.