El secretari general del PP, Teodoro García Egea, va recalcar ahir que no hi ha «penediment» per poder donar l’indult als condemnats pel referèndum de l’1-O i va avisar el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, que si al final fa el pas, el seu partit recorrerà al Tribunal Suprem. Després d’assegurar que «el procés ha mort», va preguntar al Govern si ara està «pagant un preu polític» amb els indults i surt a la llum el seu «pacte ocult» amb els independentistes. «Si el Govern, en contra de la Fiscalia o els jutjats, concedeix indults, el PP anirà al Tribunal Suprem», va confirmar Egea.