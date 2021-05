La Fiscalia italiana va confirmar ahir que els sistemes de fre d’emergència tampoc van funcionar en desprendre’s el cable d’un telefèric a la localitat de Stresa, al nord del país i a prop de la frontera amb Suïssa, «en cas contrari la cabina s’hauria bloquejat», i va anunciar que en el tràgic accident que ha deixat almenys 14 morts «hi ha més empreses involucrades». La fiscal de Verbania va comunicar que si bé encara estan determinant qui és el propietari del telefèric, la regió de Piemont o el municipi de Stresa, hi ha més involucrats, i tots els possibles responsable podrien enfrontar-se a càrrecs que van des d’homicidi múltiple, així com per lesions i desastre per negligència.