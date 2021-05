El col·lectiu de guaites de la Generalitat denuncia que fins a 13 dels treballadors que tenien contracte indefinit estan a punt de ser acomiadats. La direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament va eliminar els punts de guaita l'any passat. La meitat dels 96 guaites forestals eren treballadors fixes i l'altra meitat, interins de llarga duració. El personal interí va ser indemnitzat i acomiadat i es va assegurar a la resta que optarien a altres llocs de treball de la mateixa categoria. Com ha explicat la representant del col·lectiu, Carme Durich, només una quarta part han aconseguit plaça als Equips de Prevenció Activa Forestal i de conductors "amb el parany de passar a contractes fixes discontinus de només 3 mesos l'any".

Durich ha assenyalat que les places d'Auxiliar d'Ofici Forestal (AOF) i dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF), a les quals podien optar els guaites que tenien contractes indefinits, exigien la superació de proves físiques i tècniques (com l'ús de serres de cadena). 15 van superar les proves d'EPAF, 1 les d'AOF i 5 van entrar al cos de conductors. "No són places consolidades i estan també molt insegurs en aquestes classes", ha apuntat la portaveu.

Segons denuncia el col·lectiu, després de 15 mesos des de l'anunci de la supressió dels punts de guaita de prevenció d'incendis, per als 15 guaites que esperen ser ubicats en altres feines s'han ofert 3 places vacants i la resta seran acomiadats, alguns amb més de 30 anys prestant el servei. "Hi havia el compromís que els que no volien la indemnització i no podien accedir a les places que oferien, per les proves físiques o els requisits, que aniríem tots a la funció pública. Havien d'ubicar-nos a tots, i vam perdre una demanda per no haver fet la campanya de l'estiu passat perquè van assegurar que no ens deixaven sense feina. Ara ofereixen 3 places i som 13", ha recordat Durich. Aquestes feines són places de tipus conserge o de manteniment. Els afectats se senten "estafats" pel Departament.

Aquest dimarts s'acaba el termini per respondre a la voluntat d'accedir a una d'aquestes 3 places que s'ofereixen. "Rebrem la carta definitiva d'acomiadament i ens ingressaran els diners tant si ens agrada com si no", ha lamentat la representant dels guaites. També critiquen que s'hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la refosa de la relació de llocs de treball del personal laboral on s'inclouen els punts de guaita, "unes places que ja no existeixen". Els sindicats estan revisant la situació mentre que el col·lectiu confia que amb l'intercanvi de carteres del nou Govern "hi ha algun canvi". Els guaites forestals van rebre el suport per mantenir el servei de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. "Es va comprometre a reconduir el cos de guaita des del seu Departament. Tenim esperança. Ara que comença una nova legislatura se li recordarà, però de moment el curs legal no s'ha allargat", ha explicat Durich. "També toparem amb la qüestió dels recursos perquè les torres de guaita les han deixat morir", ha afegit.