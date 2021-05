El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha «felicitat» Pere Aragonès per la presa de possessió com a president de la Generalitat, i li ha demanat que tingui «visió d’Estat» perquè la seva gestió «permeti rebaixar la tensió política, que dura massa anys» i tots plegats «ens preocupem dels problemes d’Espanya». Campo va voler recordar al 132è president de la Generalitat que «en democràcia els desitjos tenen articulació a través de l’ordenament jurídic» i va afirmar que com a ministre li toca «fer una crida a l’ordre constitucional» perquè la convivència s’assoleix «només» en el marc de la «llei». Campo ho va dir en un esmorzar informatiu on va admetre que hauria preferit que el president fos el candidat del PSC, Salvador Illa, però «què hi farem, és el joc de la suma i de l’aritmètica».