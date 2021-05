Un noi de 15 anys que conduïa un patinet elèctric va morir la nit de diumenge al districte de Sant Martí de Barcelona en un accident en el qual es va veure implicat també un turisme. El sinistre va tenir lloc poc a la confluència de la Gran Via dels Corts Catalans amb Rambla Prim en circumstàncies que encara s’investiguen. El jove va ser atès pel SEM, que no va poder fer res ja per evitar la seva mort. La Unitat de Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana s’ha fet càrrec de la investigació del sinistre.

Des del començament d’aquest any, aquesta és la setena víctima mortal per un accident de trànsit que es registra a la ciutat de Barcelona.