Jordi Puigneró, home de confiança de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, serà el nou vicepresident del Govern que presidirà Pere Aragonès. Després de les renúncies d’Elsa Artadi i Josep Rius -dos perfils també propers a Puigdemont- a formar part del nou Govern, Puigneró era el millor situat per ocupar la vicepresidència de l’executiu, que li correspon a JxCat.

Puigneró, que en l’última legislatura ja s’havia ocupat de la cartera de Polítiques Digitals, es convertirà així en vicepresident i conseller de Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana, un departament reforçat amb les competències que tenia fins ara Damià Calvet.

La santpedorenca Laurà Vilagrà (Presidència) -vegeu pàgina següent-, Joan Ignasi Elena (Interior), Roger Torrent (Empresa i Treball) i Teresa Jordà (Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació) ja estaven confirmats com a consellers a proposta d’ERC, i ahir es va saber que Josep González-Cambray ocuparà Educació.

Per part de JxCat, ja estaven perfilats els nomenaments de Jaume Giró (Economia i Hisenda), Josep Maria Argimon (Salut) i Victòria Alsina (Acció Exterior i Transparència), a més de Puigneró.

Ahir l’executiu es va completar amb les incorporacions confirmades de Gemma Geis, com a nova consellera d’Universitats i Investigació del Govern; Violant Cervera que assumirà la cartera de Drets Socials; Lourdes Ciuró, que es posarà al capdavant del departament de Justícia; i Natàlia Garriga que assumirà Cultura. La diputada d’ERC i periodista Raquel Sans exercirà de portaveu del Govern, sense rang de consellera.

Gemma Geis, ara portaveu de JxCat al Parlament, passarà a ocupar-se d’una conselleria que va crear al seu moment Jordi Pujol i que ara recuperarà el Govern d’Aragonès. Geis va ser fitxada directament per Carles Puigdemont pler a les files de Junts.

La lleidatana Violant Cervera va ser diputada de CiU al Parlament entre 2012 i 2015, va formar part de les comissions de Salut; Benestar, Famílies i Immigració; Igualtat; i Joventut.

Per la seva banda, Lourdes Ciuró, exdiputada al Congrés i que va ser alcaldable de JxCat per Sabadell en les municipals de 2019, rellevarà Ester Capella com a consellera de Justícia. Natàlia Garriga era fins ara secretària de Política Cultural.