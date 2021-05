Roman Protasevitx, el periodista i bloguer per a la detenció del qual el president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, va ordenar desviar a Minsk un avió de l’aerolínia Ryanair que volava d’Atenes a Vílnius, és un ferm opositor al règim bielorús des que era un adolescent.

De 26 anys, Protasevitx és l’última víctima de la ira de Lukaixenko. El seu delicte és haver sigut director dels canals de Telegram Nexta i Nexta Live, que van ser clau per organitzar les protestes opositores contra Lukaixenko després de les fraudulentes eleccions presidencials de l’agost del 2020 i per denunciar la repressió policial de les marxes pacífiques.

El jove és un estret col·laborador de la líder de l’oposició bielorussa a l’exili Svetlana Tikhanóvskaia, refugiada a Lituània i que una setmana abans de l’aterratge forçós de l’avió de l’aerolínia irlandesa Ryanair a Minsk havia volat per la mateixa ruta, segons va explicar ella mateixa diumenge en un vídeo.

El 19 novembre del 2020 Protasevitx, juntament amb el fundador dels canals Nexta, Stepan Putilo, va ser inclòs en una llista de persones involucrades en «activitats terroristes» pel Comitè de Seguretat de l’Estat (KGB) de Bielorússia, tot i que oficialment no se li han presentat càrrecs per terrorisme. Dies abans, tots dos havien sigut acusats en absència d’organitzar desordres massius, d’atemptar greument contra l’ordre públic i d’atiar la discòrdia social.

Detenció mediàtica als 16 anys

Amb just 16 anys, el juliol del 2011, Protasevitx va ser detingut durant una manifestació contra el president bielorús en el marc de la «Revolució a través de les xarxes socials», accions de protestes silencioses convocades a internet. La fotografia de la seva detenció, publicada àmpliament a les xarxes socials, va convertir Roman en figura mediàtica.

El fet de ser tan jove el va deslliurar en aquesta ocasió de sancions penals, però no de represàlies: Protasevitx va ser expulsat de l’escola en què estudiava i va haver de continuar els estudis secundaris en un altre centre.

Després de la seva detenció, lluny d’apartar-se, va començar a militar en el dissident Front Juvenil i fins el 2012 va ser un dels administradors d’un nombrós grups opositors a la xarxa social russa Vkontakte.

La seva postura política no era compartida pel seu pare, aleshores, professor d’una acadèmia militar, ni tampoc per la seva mare, una creient ortodoxa, que segons el portal bielorús Belorus.partizan.by volia sotmetre’l a una sessió d’exorcisme. «A casa no parlem de política. Com mostra l’experiència, res en surt res de bo», va dir Roman en una entrevista d’aquella època.

Va ingressar a la facultat de Periodisme de la Universitat Estatal de Bielorússia, de la qual va ser exclòs, cosa que no li va impedir treballar en diversos mitjans informatius independents fins que a finals del 2019 va haver d’abandonar Bielorússia i va demanar asil polític a Polònia, des d’on es va traslladar a Vílnius.

Els pares també s’exilien

Fa vuit mesos, els seus pares, temorosos de ser represaliats per les activitats polítiques del seu fill, van abandonar també Bielorússia. «Ha sigut una operació que ha sigut planejada de manera minuciosa, clarament no en un dia i potser no en una setmana [...]. I segurament els serveis secrets bielorussos no han treballat sols», ha afirmat Dmitri Protasenko, el pare de Roman, sobre la detenció del seu fill en declaracions a ràdio Liberty. Segons la seva opinió, només així pot explicar-se que les autoritats bielorusses cometessin aquest «acte de terrorisme», que suposa una «escopinada a l’opinió pública internacional».

El Dmitri diu que es comunicava pràcticament diàriament amb el seu fill, però que aquest no l’informava detalladament dels seus desplaçaments. Afegeix que tampoc coneixia Sofia Sapega, estudiant russa de la Universitat Humanitària Europea de Vílnius que viatjava amb Roman i que els mitjans locals identifiquen com la seva nòvia. Ella també va ser detinguda arbitràriament a l’aeroport de Minsk. L’oenagé de drets humans bielorussa Vesná ha inclòs Protasevitx en la seva llista de presos polítics.