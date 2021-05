El Ministeri d’Afers Exteriors de la Xina va desmentir ahir la publicació als mitjans dels Estats Units d’un informe en què s’acusa Pequín d’amagar que tres científics de l’Institut de Virologia de Wuhan van emmalaltir per coronavirus el novembre del 2019. El portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors de la Xina, Zhao Lijian, va qualificar de «completament fals» el reportatge publicat per The Wall Street Journal, citant una font d’Intel·ligència dels Estats Units i atiant així les teories que el virus hauria estat creat al laboratori de Wuhan. «Els Estats Units continua promocionant la teoria de fugues de laboratori. La veritable intenció és expressar preocupació per l’origen del virus o desviar l’atenció?», es va preguntar Zhao, qui va recordar les «preguntes» sense respondre sobre el laboratori militar de malalties infeccioses de Fort Detrick, a Maryland.

Qui també es va expressar en termes molt semblants va ser el director del laboratori de Wuhan, Iuan Zhiming, per a qui el reportatge és «una mentida descarada sorgida del no-res». «Aquestes afirmacions són infundades. El laboratori no ha estat al corrent d’aquesta situació i ni tan sols sé d’on va venir aquesta informació», va dir Iuan al diari xinès Global Times. La publicació d’aquesta història es fa quan la pròxima reunió que mantindran les autoritats xineses i l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per valorar els següents passos en la recerca sobre com es va originar la covid-19. A principis d’enguany el grup d’experts de l’OMS va viatjar a Wuhan per estudiar sobre el terreny l’origen del virus que ja ha deixat 167 milions de casos positius i prop de 3,5 milions de morts, i va asseverar que si bé no era possible encara determinar com es va originar, sí que era «extremadament improbable» assegurar que va sortir d’un laboratori. Diumenge, el prestigiós diari estatunidenc va publicar un reportatge citant com una de les seves fonts un informe del Sistema d’Intel·ligència dels Estats Units els últims dies de Donald Trump a la Casa Blanca.