El nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, va rebre ahir en la seva estrena en el càrrec un primer avís de la CUP, per un desnonament a Barcelona que va acabar amb incidents i que va motivar l’ocupació de la seu d’ERC per part d’un grup de manifestants.

Després de prendre possessió com a president dilluns a la nit, Aragonès es va llevar ahir amb un primer conflicte amb un dels socis parlamentaris que li va prestar els seus vots per poder ser investit divendres passat. El focus del conflicte va ser el desallotjament d’un pis en el número 38 del carrer Lleida de Barcelona, que es va dur a terme per ordre del jutjat d’instrucció número 54 de Barcelona.

Diversos diputats de la CUP van intentar impedir en primera línia el desnonament, que els Mossos d’Esquadra van executar per ordre judicial, amb un dispositiu que va viure escenes de tensió, ja que els concentrats van llançar pintura als antidisturbis de la BRIMO, que van usar la força per assegurar la zona.

Dolors Sabater, Eulàlia Reguant, Carles Riera i Xavier Pellicer, quatre diputats de la CUP al Parlament, van participar en la protesta, que va acabar amb un balanç, segons els Mossos, de tres investigats per delicte d’atemptat als agents de l’autoritat, nou investigats per desordres públics, 60 denunciats per desobediència i tres agents ferits lleus.

«El que s’ha viscut avui ens fa mal a tots. Són imatges que no només hem de lamentar, sinó que hem de comprometre’ns al fet que no es repeteixin en el futur», va afirmar Aragonès, després de reunir-se amb els responsables de l’equip de psiquiatria infantil del Servei de Salut Mental de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, en el primer acte des de la seva presa de possessió com a president.

Aragonès va anunciar que encarregarà un nou protocol d’actuació davant els desnonaments, que involucri en la solució també l’administració de justícia i que eviti que en aquestes situacions «hagin d’intervenir les unitats d’ordre públic» dels Mossos. Aquest protocol haurà de plantejar «una nova manera de funcionar en aquests casos, per poder evitar situacions com la que s’està vivint avui per ordre de l’autoritat judicial», va afirmar.

La intervenció dels Mossos en els desnonaments és un dels punts més sensibles amb la CUP, que va segellar un acord amb ERC a final de març per a la investidura d’Aragonès, en el qual es preveu una modificació dels protocols per evitar la intervenció d’unitats d’antidisturbis en desnonaments de persones vulnerables.

La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada va instar Aragonès a «complir els seus compromisos i demostrar que aquesta serà una legislatura diferent». Des de Madrid, la portaveu de la CUP al Congrés, Mireia Vehí, va carregar contra el nou Govern per permetre que els Mossos hagin col·laborat amb la plataforma antidesnonaments Desokupa, que situa en l’extrema dreta, per desallotjar una família del seu habitatge, cosa que titlla de «gravíssim».

ERC, que assumirà per primera vegada la conselleria d’Interior, s’ha compromès amb la CUP i amb JxCat a revisar el model d’ordre públic de Catalunya. Aragonès va demanar «uns dies» de marge «per començar a implementar les noves maneres de fer», tenint en compte que el nou conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, prendrà possessió del seu càrrec avui.

Una vintena de membres del Sindicat d’Habitage, recolzats per Arran, organització juvenil vinculada a la CUP, van ocupar la seu central d’ERC en protesta pel desnonament. Els ocupants de la seu situada al carrer Calàbria en van marxar prop de dues hores més tard, després que el local quedés bloquejat amb les portes tancades i amb diverses furgonetes dels Mossos d’Esquadra vigilant els voltants.