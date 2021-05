Catalunya reprendrà demà la immunització de professionals essencials menors de 60 anys que ja tenen una primera vacuna d’AstraZeneca i als quals per defecte se’ls posarà Pfizer, encara que tindran l’opció de demanar el sèrum d’Oxford, en un moment d’alentiment de la millora epidèmica.

El 34,7 % del total dels catalans, la majoria majors de 50 anys, té una dosi de vacuna contra la covid-19 inoculada i el 16,1 % ha completat la pauta. Però, després de 25 dies de descens, la millora dels indicadors epidèmics s’ha frenat i s’ha estancat amb un lleuger repunt en el risc de rebrot (puja dos punts, fins als 113), quan encara hi ha 301 pacients greus de covid-19 a les UCI. Un fre que els científics del grup de recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la UPC atribueixen a l’aixecament de l’estat d’alarma i a l’increment d’activitat social.

A l’espera que avui es faci el traspàs de la cartera de Salut entre la consellera sortint, Alba Vergés (ERC), i el nou titular, Josep Maria Argimon (proposat per JxCat), el Departament ha reactivat la vacunació dels treballadors essencials. La vacunació va quedar paralitzada el 7 d’abril després que el Ministeri de Sanitat dictaminés que no es podia seguir administrant AstraZeneca als menors de 60 anys pels episodis molt poc freqüents de trombosi. La suspensió va deixar a Catalunya 240.042 treballadors essencials menors de 60 anys als llimbs: ja els havien injectat una primera dosi d’AstraZeneca i no sabien com se’ls completaria la pauta. Sanitat va acordar la setmana passada completar-la amb Pfizer.